Brann fikk hjelp av «rik onkel» for å sikre seg Bamba: – Han er en fantastisk mann

BERGEN (VG) Sportssjef Rune Soltvedt i Brann takker Trond Mohn for millionene som gjorde Daouda Bamba-overgangen mulig – og som fikk optimismen tilbake i Bergen.

– Er dette et tegn på at Brann virkelig går for gull denne sesongen?

– Ja, det er klart at når vi er kommet i den posisjonen vi er i nå har vi lyst til å være med der oppe i toppen. Hva det ender med får vi se på, men vi har et fantastisk godt utgangspunkt for resten av høsten. Vi får prøve gi gass mot de fire andre lagene som ligger der oppe, sier en smørblid Rune Soltvedt til VG like etter spillerpresentasjonen av Daouda Bamba på Brann Stadion.

Og han har all grunn til å smile, for travle dager på kontoret for sportssjefen i Brann har gitt resultater. På overgangsvinduets siste dag har serielederen fra Bergen gått «berserk» og sikret seg intet mindre enn tre nye spillere: Bamba fra Kristiansund, Christian Eggen Rismark fra Ranheim og svenske Jesper Löfgren.

Fra før av har klubben allerede signert Ruben Yttergård Jenssen, Kristoffer Løkberg, Thomas Grøgaard og Håkon Opdal dette vinduet.

Det har rett og slett gått så hett for seg at sportssjefen har måttet bytte skjorte mellom alle dagens tre signeringer.

– Ha, ha, ha! Jeg husker ikke om jeg hadde noe på meg i det hele tatt på det siste bildet en gang, kanskje jeg kjørte «baris», sier sportssjefen og bryter ut i latter når han blir konfrontert med klesskiftene av VG.

Sjekk hvor godt humør Rune Soltvedt var i etter at signeringen av Bamba var i boks:

– Det har vært hett! Men vi er veldig glade for at det ble som det ble, fortsetter Soltvedt, som løper rundt i gangene under en skydekket Brann Stadion som et vandrende eksempel på optimismen som har spredt seg rundt om i Brann-leieren det siste døgnet.

Med et smil som nesten går rundt synger han «La, la, la, Bamba» i ren glede og klemmer på den nysignerte spissen, som om mulig er i enda bedre humør enn sportssjefen selv.

– Var dette et vanskelig valg?

– Nei, nei, nei. Jeg er stolt. Det er Brann, og alle vet at det er det beste laget i Norge. Når Brann kommer på banen er det det perfekte valget, svarer Bamba med et gedigent glis.

Fikk økonomisk hjelp

Etter et døgn med spekulasjoner ble den tidligere KBK-spissen klar for Brann onsdag ettermiddag. Det har særlig blitt spekulert i overgangssummen, som skal være det dyreste kjøpet til bergenserne på rundt ti år. Og det var millioner fra æresmedlem, milliardær og Brann-investor Trond Mohn, som opp gjennom årene også har gitt rundt 112 millioner til Tromsø IL, som gjorde overgangen mulig.

– Det snakkes om en sum på mellom åtte og ni millioner for Bamba, kan du bekrefte det?

– Jeg har ikke lyst til å bekrefte noen sum, men jeg kan bekrefte at den er høyere enn hva vi er vant med. Det kan jeg bekrefte, svarer Soltvedt.

– Det er lenge siden dere har valgt å bruke så mye penger på en spiller, hvordan har dere fått det til nå?

– Vi har vært i en veldig utfordrende situasjon de siste årene og hatt en økonomi som har vært utfordrende. Nå har vi «gnikket og gnurt» og fått til mye gode avtaler på bosman-spillere og andre ting. Og når vi har en veldig snill Trond Mohn som hjelper oss i akkurat Bamba-saken var det et godt tidspunkt for oss, sier Soltvedt.

– Men de andre er finansiert av oss selv etter tidligere salg. Men Mohn er glad i Brann, glad i Bergen og han er en fantastisk mann som har hjulpet oss med dette her, legger han til.

Gått fra syndebukker til helter

Det er ingen tvil om at optimismen og positiviteten er tilbake i Bergen. Etter den elleville kjøpefesten de siste ukene virker det som om kritikken som kom etter nedturen med to sviende firemålstap for Molde og salget av nøkkelspiller Sivert Heltne Nilsen er glemt.

Etter innsatsen de siste dagene har klubbledelsen gått fra så være syndebukker til helter. Her er et utdrag av hyllesten på sosiale medier:

– Det har vært et ekstremt krevende overgangsvindu, og vi har jobbet veldig hardt for å gå gode avtaler og per nå er vi veldig godt fornøyde med overgangsvinduet, sier Soltvedt om de siste dagene.

