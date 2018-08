Langrennsprofiler holdt ett minutts stillhet for Skofterud: – Vi skal jobbe oss gjennom det sammen

Publisert: 03.08.18 18:51 Oppdatert: 03.08.18 20:24

SPORT 2018-08-03T16:51:02Z

SANDNES (VG) Da konkurransedagen startet med ett minutts stillhet for Vibeke Skofterud (38), kjente Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg at det ikke betydde så mye hvordan fredagens Blink-renn gikk.

– Jeg føler vi på damelaget har vært gjennom mye de siste årene. Dette er noe av det verste vi har opplevd sammen. Det er vondt, sier Haga til VG etter fredagens 10 kilometer fellesstart under Blinkfestivalen.

Før rennet ble det holdt en markering på rulleski-stadion i Sandnes sentrum, en markering som Haga forteller preget henne ute i løypen.

Norges Skiforbund og arrangøren ble tidligere i uken enige om at ett minutts stillhet var den beste måten å hedre Vibeke Skofterud etter at hun omkom i en vannscooter-ulykke sist søndag.

Et sterkt øyeblikk og sørgeseremoni hvor det 36 kvinner store startfeltet ventet med å gå inn på startstreken, mens bildet av Skofterud kom opp på storskjermen. Det var helt stille på stadion i ett minutt. Deretter klappet samtlige tilskuere unisont.

Torsdag neste uke gravlegges Vibeke Skofterud fra Eidsberg kirke, med store deler av langrennsmiljøet til stede.

– Vi skal jobbe oss gjennom det sammen, sier Haga.

– Så lite, men så stort

Både Haga og hennes landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg forteller at minnestunden rett før de skulle ut og konkurrere, gjør at de får et annet perspektiv på det de holder på med.

– Det er umulig å ikke ta det inn over seg. Selv om det bare er noen minutter til start, så spiller ikke det noen rolle. Skirenn er liksom ikke så farlig oppi det hele, sier Flugstad Østberg til VG.

Hun forteller at hun forsøkte å forberede seg til hvordan det ville være å stå der, i stillhet, og tenke på Skofterud. Og at hun «kjente det langt inn i kropp og sjel».

– Det er ingenting man får gjort som er stort nok og bra nok, men det er så mye finere å kunne gjøre noe. En slik ting er så lite, men det er så stort. Jeg kjenner det gjør inntrykk, sier hun.

Super-Falla rykket fra alle

Etter hvert kom også konkurransen i gang. Selv om Therese Johaug har reist hjem var det flere store profiler som kjempet om seier på dagens distanse.

Flugstad Østberg, Caspersen Falla og Haga fra Norge, hadde svenskene Charlotte Kalla, Ida Ingemarsdotter og Ebba Andersson på startstreken. Der var også finske Krista Pärmäkoski og russiske Natalia Matveeva.

Det var også disse åtte som stort sett lå helt fremme i feltet gjennom de ni første rundene – og ikke overraskende ble det hele avgjort på den siste runden.

Der var det Falla som til slutt viste seg sterkest. Hun posisjonerte seg fint helt fremst de siste 500–600 meterne, samtidig som det oppsto uhell bak henne. Dermed benyttet hun anledningen til å tråkke inn gassen og rykke fra alle. Til slutt føk hun over målstreken først med Mari Eide like bak – og Charlotte Kalla på tredjeplass.

Ustjugov med maktdemonstrasjon

Senere fredag kveld var det herrenes tur til å gå 15 kilometer fellesstart. Det endte i massespurt.

Sergej Ustjugov hadde størsteparten av rennet dratt hele feltet inn i den siste runden - og der gjorde han som han ville. Russeren parkerte samtlige i den siste svingen og vant. Aleksander Dyrberg Ek ble nummer to og Federico Pellegrino ble nummer tre. Sindre Bjørnestad Skar og Eirik Brandsdal havnet utenfor pallen.

PS: Det ble en tidlig exit for Finn-Hågen Krogh. Han fikk en stav rett i albuen sin før løpet var halvgått, men det var ikke mer alvorlig enn at han satt rolig og fin i utøverteltet, litt skuffet over at han måtte bryte så tidlig. Den svenske skiskytteren Peppe Femling var langt fra like heldig torsdag. Da fikk han sin egen skistav tvers gjennom leggen .