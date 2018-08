MILLIONSUKSESS: Petter Northug har tjent mange millioner på langrennssuksessen. Det har også Therese Johaug og Marit Bjørgen som her er klistret på den norske smøretraileren. Her under ski-VM i Falun i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk /VG

Johaug-manager: – Det må være lov å tjene penger

Therese Johaug (30) har tjent store summer. Manager Jørn Ernst mener hun aldri hadde oppnådd suksessen i skisporet om hun hadde vært drevet av penger.

– Langrenn utviklet seg veldig kommersielt. Det er ekstrem oppmerksomhet rundt langrenn i Norge. Det nyter alle i norsk langrenn godt av, sier Ernst til VG.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen klinket til mot pengejaget i norsk langrenn etter etappeseieren på den 12 kilometer lange fellesstarten i Trondheim under Toppidrettsveka i helgen.

– Jeg mener det ødelegger for verdiene i idretten, sa Jacobsen – i en sak publisert i dag (mandag) og fortsatte:

– Jeg håper at ikke de tingene blir er viktigst. Idrettsgleden må være det viktigste. Det skal jeg tviholde på til jeg gir meg. Men jeg føler at langrennsløpere før var kjent for å gå fort på ski. Nå handler det mer om at kjendisene er interessante.

Ofrer alt

Ernst er uansett klar på én ting:

– Det må være lov å tjene penger. Sånn er det. Det er profesjonelle folk og toppidretten krever 100 prosent. Langrenn har en stor verdi overalt i Norge, fra medier til næringsliv, sier Ernst.

De siste årene har sosiale medier utviklet seg voldsomt. Langrennssportens «wonderboy» Johannes Høsflot Klæbo har sin egen youtubekanal, hvor han blant annet leverte nyheten om at han hadde fått seg kjæreste.

– Vi lever i en ny verden. Da Therese slo gjennom, var det jo knapt internett, sier Ernst, ler litt og mimrer tilbake til da Johaug slo gjennom med VM-bronse for over 11 år siden.

Johaug har også sitt eget klesmerke, og ifølge ligningstallene hadde hun en formue på 48,6 millioner kroner i fjor.

Også 1990-tallets helter Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang har tjent mange titalls millioner på klær.

Johaugs manager mener Jacobsen har et poeng.

– Fokuset til Therese er å gå fort på ski. Hun hadde aldri oppnådd det hun har gjort om hun var drevet av penger og kjendisstatus, sier Ernst og fortsetter:

– Man må ha den «indre driven». Det gjelder alle som lykkes. Og det er viktig å bevare verdiene, landslagsmodellen og fellesskapet, det tror jeg alle på landslaget er enig i.

Jacobsen studerer medisin ved siden av langrennskarrieren.

–Therese og Marit (Bjørgen) har gått «all in». De kuttet skolegang etter videregående. De har ingen utdannelse. De satset alt, sier Ernst og fortsetter:

– De største langrennsløperne tjener store summer penger, men de er ikke drevet av det. Det startet ikke med langrenn i utgangspunktet for å tjene penger.

Northugs manager: Verne om verdier

Petter Northugs (32) manager Are Sørum Langås mener det er mulig å bevare verdiene til langrennssporten samtidig som idretten blir mer kommersiell.

Northugs Coop-avtale var verdt rundt 10 millioner kroner i året da han sto utenfor landslaget.

– Jeg ser at det kan være en balansegang. Det er viktig å verne om verdiene knyttet til nasjonalsporten vår. På den andre siden krever det stadig mer å hevde seg på topp internasjonalt nivå, sier Langås og fortsetter:

– En idrettskarriere er kort, og det er ikke lett å kombinere med jobb eller skole. Jacobsen har vel valgt å kombinere langrenn og legestudier, men dette er ikke for alle. Kommersialiseringen er med på å gjøre det mulig for mange å satse for fullt. Mange av de kommersielle samarbeidspartnerne er opptatt av, og bidrar til, at det satses på bredde og topp parallelt. Derfor er det mulig å bevare verdiene samtidig som idretten blir mer kommersiell.

Håkon Klæbo er faren og manageren til Johannes Høsflot Klæbo. Han har lest intervjuet med Jacobsen.

– Det har ikke jeg noen kommentar til, men det handler om å gå fort på ski for alle. Lek er ekstremt viktig, sier Klæbo til VG.

Det er tre måneder til verdenscupen i langrenn starter i Kuusamo.