FORUNDRET: Magnus Carlsen viste nok en gang frem karakteristiske ansiktstrekk. Her fra et arkivbilde fra Vålerenga sjakk.

Forbauset Carlsen utnyttet tabbetrekk: – For en knockout

SPORT 2019-01-26T18:58:57Z

Magnus Carlsen rynket på nesen – og var nådeløs da den polske motstanderen tabbet seg ut. Nå ligger verdenseneren i «pole position» før søndagens avgjørende parti.

Publisert: 26.01.19 19:58

Allerede i det 17. trekket gjorde Jan-Krzysztof Duda en stor tabbe da han tillot Carlsen å sette i gang et angrep.

– De grimasene der lager ikke Magnus om han ikke føler at motstanderen har gjort en tabbe, mente Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

– Han sitter der og tenker «Hva?! Gjorde han virkelig det?».

Anish Giri, som lå likt med Carlsen før lørdagens runde, passerte forbi brettet akkurat verdenseneren gjennomførte løperofferet.

Nederlenderen ristet litt oppgitt på hodet over det han så.

– For en knockout det vil være i en så avgjørende fase av turneringen, mente Hammer.

Etter dette fant Magnus Carlsen de riktige trekkene. Duda forsøkte å forsvare seg så godt han kunne.

Men selv om svart klarte å få begge dronningene av brettet, var den nakne kongen for sårbar til at polakken kunne klare å forsvare seg i stillingen.

Det tok tid, ganske så lang tid, men til slutt, etter nærmere seks og en halv timer med spill, fikk Carlsen vippet Duda av pinnen.

– Jeg spilte litt unøyaktig i starten og så kom jeg tilbake. Men det var veldig vanskelig å spille for seier, så jeg var veldig glad for at jeg klarte å komme i en vinnende stilling, sier Magnus Carlsen på et TV 2-sendt intervju.

Dermed står Magnus Carlsen med 8,5 poeng av tolv mulige når kun ett parti gjenstår.

Det betyr at han rykker fra og har «match ball» før den siste runden. Ian Nepomnjasjtsjij tapte sitt parti mot Samuel Shankland samtidig som Anish Giri spilte remis mot Teimour Radjabov.

Dermed er Carlsen alene i tet, et halvt poeng foran Giri og ett poeng foran Nepomnjasjtsjij, Liren Ding og Vishwanathan Ding.

I den siste og 13. runden møter Carlsen nettopp Giri. Dersom han ikke taper, vinner han den prestisjefulle Tata Steel Chess-turneringen i Wijk aan Zee.

– Jeg er litt lei meg for at forrige års omspill ikke kan gjenta seg, smiler Carlsen, og legger til:

– Men jeg er glad for å være foran.

PS: Samtidig som Carlsen spilte partiet mot Duda, rapporterte chess24.com at Carlsen kommer til å stille i Grenke-turneringen i april.