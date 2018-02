Olympisk rekordskred da favoritt Kramer sprakk på 10.000-meteren

Publisert: 15.02.18 13:55 Oppdatert: 15.02.18 15:38

SPORT 2018-02-15T12:55:22Z

PYOENGCHANG (VG) Det har allerede plaget ham i syv år, 11 måneder og 23 dager. Sven Kramer (31) må antagelig slite med «demonene» fra 10.000-meteren i Vancouver resten av livet.

Det ble klart etter et vakkert og klassisk skøytedrama i Gangneung Oval der de olympiske rekordene raste på kongedistansen 10.000 meter:

Først var det tittelforsvarer Jorrit Bergsma (32) som senket det som var hans egen olympiske rekord til 12.41,99 (var 12.44,45).

Så kom den nederlandskfødte Canada-representanten Ted-Jan Bloemen (31) og skjøv standarden til under 12,40 for første gang i olympisk sammenheng; 12.39,77 var tiden Sven Kramer skulle opp mot da han startet i siste par.

Kramer, som har dominert skøytesporten som ingen andre har gjort før ham den siste tiårsperioden, skulle endelig slette disken fra Vancouver-OL i 2010 , da trener Gerhard Kemkers forledet ham til feil baneveksling etter 6600 meter.

Bare nummer seks

Den tabben blir med nederlenderen resten av livet. Han greide aldri å ta revansjen i Sotsji for fire år side n, da det ble det sølv med ryggplager bak jevnaldrende Bergsma, og torsdag i Pyoengchang gjensto det som trolig var det aller siste forsøket for Sven Kramer på å bli olympisk mester på 10.000 meter.

Allerede halvveis forsto de aller fleste at det ikke ville gå. Bloemens superløp – der han gjorde som Johann Olav Koss i 1994 og tok igjen parkameraten (Nicola Tumolero) med én runde – ga gull for Canada.

– Veldig dårlig. Jeg fikk ikke flyten, jeg fikk det tøft og klarte ikke presse rundene ned, vurderer Sven Kramer til Eurosport etter at han ikke hadde mer krefter enn til en skuffende sjetteplass med tiden 13.01,02.

Den for dagen abdiserte skøytekongen greide ikke å se de fire årene frem til OL i Beijing – om han gjør nok et forsøk på å vinne distansen.

– Jeg vet ikke. Det er for langt unna. Jeg skal gå på skøyter noen år til, vi får se, svarer nederlenderen.

Bøkko nest sist

Skadeplagede Håvard Bøkko (30), Norges eneste startende på 10.000, ble nummer 11 og nest sist med 13.17,47. Det matchet forventningene. Akkurat som at Bøkko spådde etter sitt løp og før de avsluttende parene at vinneren måtte gå under 12.40, altså under olympisk rekordskjema.

– Jeg visste jeg ville komme nederst eller nest nederst. Vi hadde en plass og da burde vi stille med en, sier Bøkko til VG.

Nå titter han mot lagtempoen, som starter med første runde søndag. Da kommer ikke Bøkko til å gå, men når den fortsetter neste onsdag kan han være aktuell for laget. Han tar Voltaren for å holde den vonde ankelen i sjakk.

– Jeg har ikke trent de siste dagnene. Etter 5000 har jeg bare tenkt på det her. Fra og med i morgen skal jeg være med lagtempogutta og gå den farten og være med på treninger. Så skal jeg være backup for onsdag, sier Bøkko.

Før Bergsma, Bloemen og Kramer (alle født samme år – i 1986) gikk de tre siste parene på «10'ern», uttrykte nordmannen at han unnet Kramer gullet, men at han helst så en annen vinner enn Nederland.

– Det er bra for sporten om noen andre enn Nederland vinner, sier Håvard Bøkko, som åpenbart vurderer nederlandskfødte Bloemen som kanadier.

Sverre Lunde Pedersens tusendelsrival fra 5000-meteren har selv kanadiskfødt far og fikk dobbelt statsborgerskap sommeren 2014. Men de røde og hvite på tribunen i Gangneung Oval og kanadiske ledere i pressesonen la ingen bånd på seg: De jublet og feiret Jan-Ted Bloemen som om han alltid hadde vært en landsmann.

Det var nesten så han vurderte å droppe skøyter før nasjonsbyttet for fire år siden. Etter det har skøytekarrieren gått på rene skjær: Bloemen står nå med både verdensrekorden, den olympiske rekorden og OL-gullet på 10.000 meter.