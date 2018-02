Klæbo etter sprintgullet: - Har vært en jævlig dag

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) lekte seg i OL-finalen og tok sitt aller første OL-gull. Etterpå medga skistjernen at han var preget under oppladningen til løpet.

Han er nemlig ingen tilhenger av sen rennstart. Sprintfinalene i OL startet klokken 20.00 på kvelden sørkoreansk tid.

– Det har rett og slett - for å bruke et stygt uttrykk - vært en jævlig dag. Vi har stått opp og prøvd å få dagen og tiden til å gå før skirennet. Jeg er ikke fan av å starte skirenn så sent. Da går man og tripper. Jeg fikk senket skuldrene og klarte å gjøre de riktige tingene. Da er det ekstra godt, sier Klæbo til enkelte medier - deriblant VG - etter gullrennet sitt.

– «Kæm e kongen», fikk Klæbo spørsmål om av VG.

– Nei, det har jeg svart på mange ganger før. Det er Petter Northug, svarer han ydmykt.

Utblåsning

Klæbo vartet opp med en helt vanvittig prestasjon på OL-sprinten. I den aller siste motbakken rykket han fra alle i finalen.

I utforkjøringen ned mot stadion fikk han en enda større luke. Klæbo kunne gå over målstreken i ensom majestet.

21-åringen vant foran italienske Federico Pellegrino og russeren Aleksander Bolsjunov. Pål Golberg tok fjerdeplassen.

Etter gull-løpet kom han med en aldri så liten utblåsning på bildedelingstjenesten Instagram. I et bilde sammen med resten av guttene på pallen, skriver Klæbo «Olympisk gull for faen!».

– Det var utrolig det som skjedde i dag. Jeg er litt tom for ord, sier Klæbo til VG og får spørsmål om Instagram-meldingen.

– Vi fikk for oss på seremonien her at vi kunne ta et bilde. Da kan vi gjøre noe annet enn alle andre har gjort tidligere. Jeg sa det jeg mente. Det er vel det jeg kjenner på også. Det er sykt. Det er ikke noe annet å si, sier Norges store gullhelt.

Tidenes yngste

Gullet gjør Klæbo til tidenes yngste mannlige OL-vinner i langrenn. Han slår svenske Gunde Svan med god margin.

Svensken har hatt tittelen siden han som 22-åring tok gull i OL i Sarajevo i 1984. Nå er det Klæbo som bærer den tittelen.

– Det er vanskelig å sette ord på. Jeg hadde en klar plan i finalen. Bolsjunov gikk fort. Så ville jeg dra til i sistebakken. Så fikk jeg luke. Den følelsen slår alt, sier Klæbo glisende til TVNorge.

Se hva Emil Iversen hadde å si om lagkameraten sin prestasjon:

PS 1: Eirik Brandsdal røk ut allerede i kvartfinalen av tirsdagens OL-sprint. Det ble exit for Emil Iversen i semifinalen, mens Pål Golberg var svært nære en medalje i finalen - men måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

