Full forvirring etter EM-drama

Publisert: 15.01.18 20:36

(Slovenia – Tyskland 25-25) Dramaet og forvirringen ville nærmest ingen ende ta etter at Tyskland 14 sekunder før slutt utlignet, Slovenia tok et lynraskt avkast og scoret syv sekunder senere – før tyskerne klinket inn seiersmålet på straffe etter mange minutter videoanalyse.

Tilsynelatende, eller trodde «alle».

For seiersmålet skulle vise seg bare å være «seiersmålet» etter at kruttrøyken, for å si det slik, hadde lettet i EM-arenaen i Kroatia – i gruppe C-oppgjøret i Zagreb.

Hva skjedde egentlig?

Første antagelse gikk ut på at Slovenia hadde tatt feil avkast etter tyskernes utligning. Og at «seiersmålet» derfor ble annullert.

Men så viste det seg i virkeligheten å forholde seg på denne måten:

Da Tyskland skulle ta avkast umiddelbart etter at Slovenia hadde gått opp til 25-24, sto flere slovenske spillere nær midtsirkelen for å hindre tysk utligning. En av slovenerne sto imidlertid inne i midtsirkelen.

Det gir ifølge regelverket rødt kort og straffe mot, hvis det skjer i siste spilleminutt.

Tobias Reichmann satte straffekastet kontant i mål, ifølge den offisielle kamprapporten i 60. spilleminutt. Dermed endte det altså uavgjort, etter at Slovenia hadde ledet med fem mål foran 2. omgang.

Surt for slovenerne, som absolutt kunne trenge full poengpott. De tapte åpningskampen 24-25 for Makedonia. Tyskland slo på sin side Montenegro 32-19 i EM-premieren.

Blaz Blagotinsek fikk det direkte røde kortet som følge av Slovenias regelbrudd i kampens siste spilleminutt.

PS! Norge, som tapte åpningskampen mot Frankrike og slo Hviterussland søndag, spiller mot Østerrike klokken 20.30 tirsdag.