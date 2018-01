HAR DET TRAVELT: NIF-rådgiver Håvard Øvregård avbildet på Idrettens Hus i Oslo. Foto: Hansen, Frode

Sextrakassering og overgrep i norsk idrett: Antall varsler har doblet seg

Publisert: 26.01.18 11:32

Norges idrettsforbund opplever en stor økning i antall henvendelser om sextrakassering og overgrep fra berørte personer.

– Det ligger an til å bli mer enn en dobling nå i januar sammenlignet med det vi hadde i 2017, forteller Håvard Øvregård til VG.

Han er rådgiver i Norges idrettsforbund . I et intervju publisert 10. januar, erkjente Øvregård at NIF måtte være forberedt på at situasjonen i Norge var «mye verre enn det mange tror».

Nå kan antall varsler tyde på at mistanken er bekreftet.

Personer ber om hjelp

Øvregård sitter også i Europarådets ekspertgruppe på seksuell trakassering og overgrep. Han har lenge trodd at mørketallene er store.

Nå har rådgiveren til Norges idrettsforbund mottatt langt flere telefoner fra berørte nordmenn enn før.

– Det er alle typer henvendelser - fra både utøvere og idrettslag. De har stilt spørsmål om råd og bedt om hjelp, forteller Øvregård.

– Hvilke refleksjoner gjør du deg etter at antallet varsler har doblet seg den siste måneden?

– At en økning i henvendelser bare er bra. Det kommer ikke flere henvendelser fordi det har skjedd mer, men fordi flere er komfortable med å gi beskjed. Jeg håper at den økte åpenheten om dette teamet fortsetter. På sikt så tror jeg at det vil føre til at det blir færre saker i idretten og dermed også færre henvendelser.

Generalsekretæren om doblingen

Karen Kvalevåg er generalsekretær i Norges idrettsforbund. Det vil si at hun er NIFs øverste administrative leder.

Hun reagerer slik på økningen i antall varsler:

– Vi har over to millioner medlemskap. Vi speiler resten av samfunnet. Med tanke på alt som har kommet frem før øvrig i samfunnet, er det dessverre naturlig, sier Kvalevåg til VG.

I 2011 innførte NIF 10 retningslinjer. Hvis de brytes, kan det medføre straff i domsutvalget. Generalsekretæren er tydelig på at ingen form for overgrep, seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet er akseptert.

– Vi har nulltoleranse for det i norsk idrett. Dersom noen opplever noe som de synes er ubehagelig, skal det få konsekvenser. Det er bra at folk sier ifra. I norsk idrett skal folk ha det trygt. Det er viktig at dette kommer frem og at vi får håndtert sakene på en god måte, sier Kvalevåg.

PS: Her kan du lese om NIFs veileder for seksuell trakassering og overgrep