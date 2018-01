OPTIMISTISK: Tiril Sjåstad Christiansen (22) vil være blant favorittene til å vinne gullmedalje i slopestyle på ski i Pyeongchang hvis kneet hennes ikke enda en gang stopper henne fra å delta i OL. Foto: Trond Solberg

Norges OL-gullhåp bekymret for kneet

Tiril Sjåstad Christiansen (22) innrømmer at hun under de siste verdenscupene før OL må føle seg trygg på at smertene i kneet ikke vil stoppe henne fra å vinne slopestyle-gullet i Pyeongchang.

– Jeg forbereder meg som om jeg skal kjøre i OL. Det er det eneste som står i hodet på meg. Men jeg er redd for at det plutselig skal skje noe, sier Tiril Sjåstad Christiansen til VG.

– Jeg er ganske sikker på at hun kommer til å kunne dra til OL i så god form som hun kan være på sitt beste. På bakgrunn av det hun har vært gjennom, er hun nær «normalen» nå, selv om hun daglig har større smerter enn vanlig, sier freeski-landslagets nye sjeftrener, Luke Allen.

For fire år siden mistet hun Sotsji-OL på grunn av en korsbåndskade 5. desember 2013. I februar 2016 vant hun X Games-gull i Big Air foran 25.000 tilskuere på Tøyen i Oslo, mens hun ett år senere fra tilskuerplass – på grunn av en ny kneoperasjon – måtte se venninnen Johanne Killi vinne slopestyle i X Games i Hafjell.

Ny smell

Inneværende sesong var så vidt i gang da Tiril Sjåstad Christiansen – som vant X Games-gull i slopestyle for fem år siden – pådro seg enda en smell i kneet under trening i sveitsiske Saas-Fee.

– Jeg får se hvordan kneet fungerer. Noen dager er gode, noen ikke fullt så bra. Jeg trenger én konkurranse til for å føle meg trygg, svarer hun på spørsmål om «smerter i kneet».

Torsdag starter hun i kvalifiseringen til verdenscupen i slopestyle i Snowmass i Colorado. Finalen går lørdag kveld norsk tid. Neste uke er det verdenscup i Mammoth Mountain. Hun er, i motsetning til Johanne Killi, foreløpig ikke invitert til prestisjefylte X Games i Aspen om to uker.

Luke Allen sier til VG at han vil gi henne tillatelse til å delta i alle tre konkurransene, så sant hun selv føler at det «kjennes ok».

Tiril Sjåstad Christiansen er imidlertid ikke i tvil når det gjelder OL. Hun «skal» dit, og hun drar for å vinne gullmedaljen i slopestyle 17. februar.

– Jeg tror hun kommer seg til OL, og Tiril er blant medaljekandidatene uansett. Hun har erfaring og hun vant prøve-OL der i februar 2016. Den «kreative» løypen der vil passe henne godt, sier Christopher Frankum.

Smart som Svindal

Han var sportssjef for Tiril Sjåstad Christiansen før han foran denne sesongen ble ansatt som markedssjef for alpint i Norges Skiforbund.

Christopher Frankum understreker også at Tiril Sjåstad Christiansens 3. plass i comebacket i verdenscupen i franske Font Romeu lille julaften ga henne nødvendig selvtillit.

– Hun må gjøre som Aksel Lund Svindal. Ta smarte valg, velge å stå over enkelte konkurranser. Hun har et sterkt hode. Det vil hjelpe henne veldig, mener Tiril Sjåstad Christiansens tidligere sjef.

Fakta Topp 15 Tiril Sjåstad Christiansen har sikret Norge en kvoteplass i OL, men trenger antagelig en topp 15. plass i Snowmass/Mammoth Mountain for å innfri IOCs krav til deltagelse i Pyeongchang. Johanne Killi og Øystein Bråten er foreløpig offisielt uttatt av Olympiatoppen til OL blant skikjørerne (feeski) som skal konkurrere i slopestyle i Pyeongchang 17. og 18. februar. Et lite knippe norske herrer har fortsatt muligheten til å kvalifisere seg.

