BANKER: B.B.S. Sugarlight har perfekte forutsetninger og kan ta en velfortjent seier i Steinlagers æresløp, etter å ha blitt annen og tredje i det løpet tidligere. Sir Ratzeputz er motbudet.

Lørdagens travtips: 90 millioner i V75-potten

Publisert: 16.03.18 10:01

SPORT 2018-03-16T09:01:15Z

Det er internasjonal V75 med Jackpot på Momarken Travbane lørdag. Over 16 millioner kroner ekstra venter i syverpotten. En alenebong levert i Norge kan innkassere hele 55 millioner kroner.



I kampen om millionene prøver VGs travekspert, Anders Olsbu, en norsk banker i form av B.B.S. Sugarlight.

– B.B.S. Sugarlight vant både Oslo Grand Prix og Olympiatravet i sitt toppår, 2015. I Steinlagers æresløp har han blitt annen og tredje og fortjener en seier i det storløpet. Solberg-traveren har vunnet sportrekningen. Og skulle han komme seg foran, uten at åpningen blir for tøff, kan han meget vel holde unna. Med seier vil 9-åringen passere ni millioner kroner innkjørt. Svenske Sir Ratzeputz er verst i mot, mener Olsbu.

I Østfoldpokalen sjanser han på to hester.

– B.B. Terje T. og Lykkje Borka var begge gode til velfortjente seirer sist og er seiersaktuelle igjen, men løpet er veldig åpent. Begge står for øvrig noe sjanseartet til i trange spor, varsler Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

B.B.S. Sugarlight (V75-6) har fine forutsetninger og har en god vinnersjanse fra tet.

Dagens luring

Raise Broline (V75-2) var klart forbedret som toer etter pause sist og kan være ytterligere forbedret nå.

Alt fra Momarken kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1728 kroner

V75-1 (2140ma)

8 HEARTBREAKER V.S.

1 CLEMENZA AM

4 BROADWAY APOLLO

5 Juvels Boy

3 Photo Va Bene

2 Evil Enok M.E.

6 Valokaja Hindø

7 Love Voice

9 El Toro B.R.

———————————-

Løpet

Tre hester hever seg kanskje litt over de andre i dette sølvdivisjonsløpet, men jeg synes det ser åpent ut og helgarderer.

Favoritten

Heartbreaker V.S. var solid toer på Åby etter et tungt løp sist. Med det løpet i kroppen etter pause kan han ventes ytterligere forbedret. Goop-traveren er råsterk og går alltid til mål. Sporet betyr ikke så mye, han kan gjøre grovjobben selv. På sitt beste kan han fort runde til seier.

Outsiderne

Broadway Apollo avsluttet bra sist, men fikk for langt frem. Satt fast med krefter spart nest sist. Er meget rask fra start, og skulle han få overta eller ta en lengde på Clemenza Am, stiger sjansene.

Juvels Boy fikk en tung sisterunde fra køen i et langløp sist, men sto på bra til sjette i et løp Ready Ribb vant. Nest sist tapte han kun for British Steel.

Luringen

Clemenza Am slapp føringen innledningsvis sist. Fikk perfekt åpning på oppløpet og snappet seieren. Er bra fra start og får trolig tet eller lederrygg. Klaffer det med rett løpsopplegg, kan Kolgjini-traveren vinne igjen.

Startsiden

Clemenza Am er kjapp fra start. Så får vi se om han klarer eller vil svare Broadway Apollo. Photo Va Bene og Juvels Boy er heller ingen sinker om det laddes.



V75-2 (2140mv)

2 ZOLA GRAND CRU

5 RAISE BROLINE

10 PATRICIA HASTRUP

8 DIZZY BROAD

———————————-

1 Global Supremacy

3 Yankee Cat

9 N.Y. Diamond In The Sky

12 S.J.'s Victoria

6 Simb Senta

7 Invicta

4 Puisseguin

11 Starfish And Coffee

Løpet

Jeg sjanser på en kvartett i dette hoppeløpet.

Favoritten

Zola Grand Cru angrep fra tredje utvendig på siste bortre sist og avgjorde greit. Kommer hun seg bare feilfritt ut fra det trange annetsporet venter trolig en ny topplassering.

Outsiderne

Patricia Hastrup har gått flere gode løp i det siste og fortjener snart en seier. Kan speede fort med rygg i det lengste.

Luringen

Raise Broline var god toer etter pause etter et fint løp sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Med posisjonsklaff kan hun vinne.

Startsiden

Noe åpen startside. Raise Broline og Simb Senta kan løse bra.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 12.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2140ma)

6 FLORIS BALDWIN

7 NORMANDIE ROYAL

2 VELASQUEZ GAR

9 DON VINCE

———————————-

4 Quite Cool Classic

1 Glazier's Support

3 A Winner

8 Djorkaeff Sisu

11 Doris Palema

10 Dream Builder

12 Mr. Picasso

Løpet

Jeg tror fire hester kan rekke i Klass II-løpet.

Favoritten

Floris Baldwin har imponert i Trond Anderssen-regi og jakter sin fjerde strake seier. Møter skjerpet motstand, men ikke verre enn at han kan vinne igjen. Har også vist at han kan gjøre grovjobben selv. Vant etter en tung reise både sist og tredje sist.

Outsiderne

Normandie Royal har vært bra i det siste, etter hun slet med sykdom i fjor høst. Har stor kapasitet. Var blant annet overlegen i en hoppe-Kriterie-kvalifisering i fjor. Er strøket inn et spor og skal regnes med klaff.

Luringen

Don Vince kunne ikke stå i mot Quick Tilly fra tet etter pause sist, men kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. 6-åringen har stor kapasitet og er god nok til å kjempe i toppen på sitt beste. Hestens trener, Karoline Krogh-Hanssen, er optimist.

Startsiden

Quite Cool Classic er lynrask ut og sikter nok inn føringen i første omgang.



V75-4 (2140mv)

2 B.B. TERJE T.

4 LYKKJE BORKA

———————————-

15 Myr Faksen

3 Lille Jim

11 Myhreng Brage

6 Will Prinsen

8 Wik Emil

12 Lex Lodney

5 Kolnes Kjell

1 Philip Lyn

7 Torpa Nicklas

14 Vesle Sjur

10 Flex

13 Sjø Odin

9 Odins Eld

Løpet

Jeg sjanser på to i Østfoldpokalen, et åpent løp.

Favoritten

B.B. Terje T. tok en sterk og fortjent seier sist etter et blytungt løp. Kan vinne igjen.

Outsiderne

Myr Faksen har vunnet Østfoldpokalen før, men har langt tillegg nå.

Luringen

Lykkje Borka fikk også en fortjent seier sist. Trangt spor. Aktuell feilfri.

Startsiden

Nr. 1, 5 og 7 er bra ut.

V75-5 (2140ma)

4 FAROUK B.R.

12 CODE BON

11 Extra Fudge

5 Gute Band

———————————-

10 Promo Kemp

7 Den Of Warlock

1 Clint Classic

2 Allaway G.T.

3 Rainbow Bonanza

6 Kick Off Classic

9 Kicking Classic

Løpet

Jeg ser halve feltet med en viss vinnersjanse i Klass I-løpet, men må gå inn på fire hester.

Favoritten

Farouk B.R. var god til seier fra tet over stayerdistanse sist etter å ha fått press hele veien. Gangen før tapte han kun knepent fra dødens. Er bra fra start og skulle han bli sluppet til tet, stiger sjansene betraktelig.

Outsiderne

Extra Fudge har vunnet hele åtte løp på 13 starter. Kun to ganger har han vært dårligere enn annen. Må ha tempo for å runde alle.

Luringen

Code Bon har vært meget bra i sine tre starter i Gundersen-regi. Blir det tøff kjøring i front, kan han runde alle, selv fra et sjanseartet tolvtespor.

Startsiden

Nr. 4 får overta fra nr. 1 eller 3.

V75-6 (1640ma)

2 B.B.S. SUGARLIGHT

———————————-

10 Sir Ratzeputz

6 Quick Fix

5 Thai Broadway

7 Rocky Winner

4 Pebbe Simoni

1 Bruno di Quattro

3 Pingus Vang

9 Rafolo

8 Harry Haythrow

Løpet

B.B.S. Sugarlight kan vinne Steinlager æresløp.

Favoritten

B.B.S. Sugarlight er ikke like god som da han vant både Oslo Grand Prix og Olympiatravet i 2015, men han holder koken. Fortjener snart en seier i Steinlagers æresløp etter å ha blitt annen og tredje tidligere. 9-åringen er kjapp fra start, og kommer han seg foran, uten at åpningen blir morderisk, kan det holde helt inn. Sjanseartet ellers. Sist fikk han et tungt løp utvendig over full distanse og stummet.

Outsiderne

Quick Fix er lynrask ut, men kusken mener at han ikke kan ta en lengde på B.B.S. Sugarlight. Om han ikke bøtter på, men får et snilt løp,Kan han fort ende blant de tre. Sist tapte han kun knepent for Rocky Winner.

Luringen

Sir Ratzeputz var god til seier fra dødens sist med krefter spart. Skulle det bli veldig tøff kjøring i front, kan Nurmos-traveren bli veldig skummel til slutt.

Startsiden

B.B.S. Sugarlight er kjapp, men kan bli utfordret av både Quick Fix og Thai Broadway.



V75-7 (2640ma)

10 ANTONIO TROT

4 PASTORE BOB

6 RUSHMORE FACE

———————————-

2 Wingait C.H.

9 Thai Profit

3 Elite B.R.

5 Coffie U.N.G.

1 Stormbringer G.R.

11 Conrads Wilhelm

8 Speedmeister

12 Monfalcone

7 Gary Hoist

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i bronsedivisjonen.

Favoritten

Antonio Trot har vunnet fire strake trekilometersløp. Er veldig sterk og har fordel av stayerdistanse. Blir det litt kjøring der fremme innledningsvis, kan han bli tung å stå i mot til slutt.

Outsiderne

Rushmore Face var overlegen fra tet sist. Firte til tredje fra samme posisjon sist. Tredje sist tok han en sterk seier tross en kort startgalopp. Kolgjini-traveren er kjapp fra start, og skulle han få tet, stiger sjansene.

Wingait C.H. var tapper fra dødens etter pause sist i et løp Rushmore Face vant fra tet og kan være ytterligere forbedret nå. Var god i et par seiersløp høst. Vant tre av seks løp i fjor.

Luringen

Pastore Bob var overlegen etter tidlig tetkjenning sist. Distansen er en runde lenger nå, men han viste nest sist, første gang ut etter pause, at han takler langløp. Avsluttet bra til fjerde i et løp Antonio Trot vant da.

Startsiden

Stormbringer G.R., Elite B.R., Pastore Bob og Rushmore Face kjører trolig om føringen.



NØKKELKUSKEN:

Navn: Åsbjørn Tengsareid

Alder: 42 år

Antall seirer i år: 25

Antall seirer totalt: 2335

Tengs tror på to

Det er flere norske vinnersjanser under Unionstravet på Momarken lørdag. To av dem kuskes av Åsbjørn Tengsareid, Will Prinsen og Pingus Vang.

V75-1: - Han viste toppform da han vant i Halmstad sist, Clemenza AM . Møter riktig motstand fra et perfekt spor. Banker.

V75-2: - Hun var god toer etter pause sist, Raise Broline . Vant fire løp i fjor og får et knepent tips i et åpent hoppeløp. Global Supremacy er på gang og står fordelaktig til. Får Patricia Hastrup ryggløpet sitt til siste sving, kan hun speede ned mange, kanskje alle til slutt. Andre som skal regnes med muligheter er Zola Grand Cru og Simb Senta .

V75-3: - Manofthematch (er blitt strøket) er på vei mot toppform og Floris Baldwin rader opp seirer. Jeg tror en av de to vinner.

V75-4: - Han har toppformen inne, Myr Faksen . Posisjonsklaff bakfra kan være det samme som den tredje strake seieren. Men han støter på en tøff konkurrent i kapasitetshesten Myhreng Jerker , som må strekes sammen med Will Prinsen , som jeg selv kjører. Han har trent fint etter Paris-turen. B.B. Terje T. er kanskje tøft ute, men har stor kapasitet og er i toppform.

V75-5: - De beste hestene står i annen rekke. Den det klaffer best for av Code Bon og Extra Fudge , er fort vinneren.

V75-6: - Får B.B.S. Sugarlight tet, kan mye vært gjort. I motsatt fall åpner det seg litt opp. Sir Ratzepuz er en tøffing i toppform, som tåler å gjøre mye selv. Selv kjører jeg Pingus Vang , som står spennende til og som ikke skal undervurderes. Er han på sitt beste, duger han mot disse.

V75-7 : - Han vant årsdebuten på solid vis etter å ha vunnet tre strake på tampen av fjoråret. Antonio Trot er banker nummer to.