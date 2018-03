HELTEN: Vålerenga-spiss Sam Johnson (t.v.) inspireres stort av landsmann George Weah. Fotballegenden er nå president i Liberia. Foto: NTB scanpix og AFP

Vålerenga-helten Sam Johnson inspireres av George Weah

Publisert: 19.03.18 19:08

VALLE (VG) (Vålerenga – Odd 2–1) Sam Johnson (24) har avgjort to strake eliteseriekamper. Den ferske Vålerenga-spissen bruker den afrikanske fotballegenden George Weah (51) som læremester på og av banen.

– På fritiden er jeg mye på Google. Der ser jeg ofte på George Weah . Fordi han er omtrent som meg. Han er rask og sterk. Så han er et idol. Han har jo lagt opp, men jeg ser på videoklipp, sier en engasjert Johnson til VG etter kampen mot Odd.

Weah vant FIFAs Gullball i 1995, som første ikke-europeer noensinne. Han er regnet som den beste afrikanske spilleren gjennom tidene, og har flere titler i europeiske klubber som AC Milan, PSG og Manchester City. I januar ble han president i Liberia.

Likevel er ikke Johnsons sammenligningsgrunnlag helt «ute» etter to kamper i Eliteserien – hvor han i begge har blitt matchvinner .

Søndag snudde Vålerenga kampen mot Odd. Johnson var nære scoring før pause og sto for alt VIF skapte offensivt. Etter hvilen fikk han «endelig» scoringen sin. 2–1-målet avgjorde kampen og sørget for at Oslo-klubben har seks poeng av seks mulige så langt. Johnson med mål i begge kampene.

– Han er god. Han er mye involvert og skaper mange sjanser, sier Ronny Deila.

– Jeg er en spiss og skal komme til avslutninger. Det skal jeg flest mulig ganger i løpet av 90 minutter, svarer Johnson.

Det har han lært av Weah.

– Når jeg er på landslaget så ser jeg ham. Mye på TV. Jeg hører alltid på ham når han snakker. Om spissrollen og det å være fotballspiller.

– Og jeg ser mye på klipp, gjentar 24-åringen.

Blitt president

– Har du vært så heldig å møte ham noen gang?

– Ja, eller så vidt. På treningsleir på landslagssamling. Han er jo en veldig viktig person og har et stort navn i verden.

Nå er legenden tungt engasjert i politikk. Weah ble sendt vekk til en slumby utenfor den liberiske hovedstaden Monrovia som baby. Arsène Wenger skulle noen år senere gi den daværende fattige gutten fra dårligst mulige forutsetninger sjansen til å bli fotballproff. Den tok han vare på og viste at det var mulig.

I dag representerer han drømmer og håp for et lite land som sliter svært med lite penger. Liberia er et av verdens fattigste land.

Mistet faren

Som Nettavisen tidligere har omtalt, mistet Johnson faren som 13-åring og har selv opplevd et presset liv i fattigdom.

Som fotballspiller har han tatt over som forsørger for familien. Lønn sender han hjem, og forsøker alltid å gjøre situasjonen like god for de «hjemme» – som han har det i Vålerenga. Der er livet en fryd.

– Jeg liker meg veldig godt her. Jeg er her for å jobbe hardt. Det har jeg lært.

Angriperen kom fra den kinesiske klubben Wuhan Zall F.C. Han leverte året før en kjempesesong i Djurgården etter å ha blitt plukket opp der etter å ha levert godt i lavere divisjoner i Sverige.

Han tar ett steg av gangen, og bruker ikke tiden nå på å snakke om «Weah-klubber» i Europa-toppen. Han snakker heller varmt om ambisjonene i Vålerenga der han er innforstått med rollen som ønsket målmaskin. En sårt tiltrengt en for VIF som har slitt med å finne en de siste sesongene.

Leverer han så vet han mulighetene er der til å bli enda bedre, og å tjene enda mer penger han kan sende hjem til familien i Liberia. Der han er så stolt over å komme fra.