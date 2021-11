Jan Nepomnjasjtsjij og Magnus Carlsen før VM i sjakk.

Hemmelighetsfull Carlsen er klar: − De er gode - det er det eneste jeg kan si

DUBAI (VG) Verken Magnus Carlsen (30) eller Jan Nepomnjasjtsjij (31) vil avsløre hvem som er deres sjakk-hjelpere før fredagens start på VM-matchen i Dubai.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

– Det er et team som jobber for meg og med meg. Og de er gode - det er det eneste jeg kan si, advarer Carlsen på onsdagens pressekonferanse.

– Jeg har et team av sekundanter som jeg bruker. Det er det eneste jeg kan si, fastslår en like hemmelighetsfull Nepomnjasjtsjij.

Det er avslørt at Sergej Karjakin - Carlsens VM-motstander i 2016 - er blant dem som hjelper Nepomnjasjtsjij. Det er også godt kjent at Vladimir Potkin er sjef for hans team, mens danske Peter Heine Nielsen styrer Carlsens team av såkalte sekundanter.

Magnus Carlsen tok VM-tittelen i 2013 etter å ha vunnet over Viswanathan Anand og har siden forsvart den tre ganger: Mot Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016 og Fabiano Caruana i 2018.

Nå er det igjen russisk motstander, Jan Nepomnjasjtsjij, som i likhet med Carlsen er 1990-modell. Han vant den såkalte kandidatturneringen, der vinneren får æren av å møte verdensmesteren til tittelkamp.

Onsdag formiddag var det pressekonferanse i Dubai. Og på slutten av den ble de to duellantene bedt om å å stille opp på et bilde med det eksklusive VM-trofeet, som vinneren får om tre uker.

– Nei. Det er ikke passende, mente Magnus Carlsen. Og da ble det slik.

Han ble blant annet spurt om forskjellen på årets motstander og hans tidligere VM-motstandere. Carlsen svarer:

– Jan er litt mer aggressiv, og han er en som spiller raskere enn andre.

Mange peker på at Carlsen har en fordel ved at han har erfaringen fra tidligere VM-matcher. Nepomnjasjtsjij var imidlertid til stede i New York i 2016 og var kommentator da Carlsen møtte Caruana to år senere. Selv sier han:

– Ja, det er litt lettere når du får med erfaring fra tidligere VM-matcher. Kanskje er jeg litt mindre nervøs enn første gang. Men Jan har erfaring fra kandidatturneringen. Og folk på teamet hans har vært i tidligere VM-matcher.

Russland har meget sterke sjakktradisjoner, men har ikke hatt verdensmesteren siden Vladimir Kramnik mistet VM-tittelen i 2007.