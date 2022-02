I KARANTENE: Gullkandidat Johannes Thingnes Bø ble skjermet torsdag ettermiddag, men fikk trene på stadion etter at han ble definert som nærkontakt til Jarl Magnus Riiber (t.h.) etter flyturen til Beijing. Therese Johaug (nede til høyre) og langrennsløperne er på plass i Kina etter at fire medlemmer av langrennslandslaget og støtteapparatet har testet positivt for corona i forkant av OL.

Psykologens råd til OL-stjernene: − Gi litt f***

ZHANGJIAKOU (VG) Gullfavoritt Jarl Magnus Riiber har blitt kjørt til isolasjonshotell med ambulanse. Det forsterker smittefrykten i den norske OL-troppen som nå er full av nærkontakter.

– Alle i den norske OL-troppen er urolige, sier Ivar Stuan.

Sportssjefen brast i gråt etter nyheten om at kombinertstjernen Riiber hadde testet positiv for cornaviruset her i OL-byen utenfor Beijing. Unggutten var et av Norges aller største gullhåp, men nå er han foreløpig frarøvet et av karrierens største øyeblikk.

– Det er absurd. Det er et skrekkscenario, sier Stuan.

Den første smittebomben smalt søndag 23. januar, da langrennstrener Arild Monsen testet positivt. Deretter spredte smitten seg til tre utøvere. Usikkerheten og den manglende kontrollen på situasjonen fortsetter å plage OL-profilene.

– Jeg skal innrømme at den siste uken har vært preget av redsel for at OL kanskje skulle ryke. Jeg har drømt om coronatester som kan slå ene eller andre veien, sier Therese Johaug.

– Vi har vært livredde for å bli smittet, sier Ragnhild Haga, som selv har erstattet coronapositive Anne Kjersti Kalvå.

Drømmen kan knuses hver dag

Her i Kina testes samtlige hver dag. Det betyr også at hver eneste dag kan OL-drømmen bli knust.

– For idrettsutøvere er ting vi ikke kan kontrollere den største frykten, forteller skiskytter Tarjei Bø.

Det forstår Dag Sørum. Psykologspesialisten jobber med utøvere som deltar i Beijing-OL. Nå deler han sin kunnskap og kommer med råd til dem som er bekymret for å bli smittet.

PSYKOLOGSPESIALIST: Dag Sørum deler kunnskap om hvordan man kan løse en vanskelig situasjon mentalt.

– Det å være redd er veldig energitappende. Så vi jobber mye med å redusere frykten. I verste fall kan det bli utrygt for utøverne slik at de føler seg ensomme og får hjemlengsel. Det skjedde i Tokyo, forteller Sørum til VG.

– Hva kan man fortelle seg selv for å komme ut av en negativ tilværelse hvor man er så opphengt i frykten for å bli smittet at man tappes for energi?

– Man kan krysse av for de tingene man har gjort og får gjort noe med. Gi litt f***, gå inn i prestasjonsboblen din og se for deg en god fest hjemme når alt er over, sier Sørum.

– Enkle prinsipper

Målet er å få frem gode følelser som skaper energi, ikke tapper den.

– Det er egentlig enkle prinsipper som skal til. Det som funker for deg, funker også for utøverne. Man bør holde fokus på «her og nå», men legg også gjerne inn gevinsten ved å komme hjem og til de tingene som betyr noe der. Da tennes gnisten og håpet, noe som gjør det lettere «å stå» i jobben.

Torsdag klokken 12.35 lokal tid kom det en hastemelding fra Olympiatoppen: Johannes Thingnes Bø måtte trekke seg fra den planlagte pressekonferansen 25 minutter senere. En av verdens beste skiskyttere var stemplet som nærkontakt.

ANGST: Slik beskriver Tarjei Bø følelsen av coronasvar. Torsdag var skiskytteren på pressekonferanse sammen med Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Da begynte man å forstå at en norsk utøver kunne være smittet, og senere publiserte VG nyheten om Riibers to positive prøvesvar.

Frykten kan bli avgjørende

Liv Grete Skjelbreid har deltatt i tre OL. Den tidligere skiskytteren mener smittefrykten kan bli avgjørende for prestasjonene – selv om man ikke faktisk skulle bli smittet.

– Jeg tror redselen for å bli syk kan ta mye fokus og påvirke utøvere. Noen klarer kanskje å ikke bruke energi på det, mens andre ubevisst bruker mye energi på det. Jeg tror det blir viktigere enn noen gang å treffe på spenningsnivået, sier Skjebreid til VG.

Sørum deler resonnementet.

– Det er lurt at de som kan være sammen, er sammen. Du må prøve å leve så normalt som mulig med aktiviteter som gir energi, sier psykologspesialisten.

Mental trener på «speed dial»

Lørdag skal Norges skiskyttere representere Norge i miksstafett. Hvis Thingnes Bø ikke tester positivt etter nærkontaktsituasjonen, vil han utgjøre favorittlaget sammen med broren Tarjei og stjernene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff. De har også til felles at de bruker mental trener for å prestere best mulig.

– For meg handler det om å få satt tankene på plass. Jeg vil finne ut hva jeg skal fokusere på. Etter skirenn evaluerer jeg og lærer. Jeg føler jeg har fått mye ut av det, sier verdensmester Olsbu Røiseland til VG.

Bø forteller at han har en mental trener på «speed dial» og at han bruker vedkommende etter behov. Alle forteller samtidig at det kinesiske smittevernregimet gjør dem roligere enn før avreise da sykdomsfaren om mulig var enda større i Europa.

– Her ligger listen ekstremt høyt. Det er en drømmesituasjon for oss. Men du får høye skuldre i det du får beskjed om at du er i karantene. Så kan den frykten være falsk, men det får man aldri helt svaret på. Det er masse usikkerhet rundt prøvesvarene. Du har en liten angst i deg når du venter på dem, forteller Bø.