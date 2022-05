KAOS ETTER KAMPEN: En skuffet Patrick Vieira til venstre i bildet, mens Everton-trener Frank Lampard jubler vilt til høyre i bildet.

Patrick Vieira sparket til Everton-fan

Crystal Palace-manager Patrick Vieira rev tak i og sparket til en Everton-fan som hadde stormet banen etter at laget hans sikret Premier League-plassen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Bilder fra Sky Sports viser en ung Everton-fan som tilsynelatende roper noe til Palace-treneren som nettopp har sett laget hans gi fra seg en 2-0 ledelse mot Everton.

Hjemmefansen stormet banen i vill ekstase da dommeren blåste av kampen, og Patrick Vieira måtte ta seg fra banen og inn i garderoben. Og han lot seg åpenbart provosere av en Everton-fan, han snur seg etter vedkommende, river tak i ham og langer ut et spark. Deretter blir han holdt borte av andre fans.

– Jeg har ingenting å si om saken, sier Vieira da han ble spurt om hendelsen etter kampen i følge Telegraph.

Han risikerer nå å bli etterforsket av Football Association, FA, skriver avisen.

Baneinvasjonen etter kampen var kveldens andre på Goodison Park.

ELLEVILL GLEDE: Vaktene hadde sitt fulle hyre med Everton-fansen etter seieren på Goodison Park.

Flere av det neglebitende hjemmepublikummet klarte ikke å motstå fristelsen til å løpe inn på banen da Dominic Calvert-Lewin headet inn 3–2 til Everton, etter at laget lå under 0–2 til pause.

Tidligere Premier League-spiller Dion Dublin snakket på sendingen til Sky Sports.

– Provokasjon

– Vi vil ikke se slikt i det hele tatt. Vi vet hvor overlykkelige Everton-fansen er, men du kan ikke gjøre det der, dytte til managere, dytte til spillere og rope dem i ansiktet, sier Dublin om provokasjonen som førte til at det rant over for Vieira.

– Vi må slutte å tillate at fans kommer seg inn på banen, det er for farlig.

Flere andre tar også parti med Crystal Palace-treneren. Daily Mail-reporter Oliver Holt sier han er overrasket dersom Vieira havner i trøbbel for hva som skjedde.

HURRA OG HJÆÆLP!: Evertons brasilianske angriper Richarlison «feirer» sammen med to Everton-fans som har tatt seg inn på gresset på Goodison Park.

Banestorming har vært et tema på manges lepper i Storbritannia den siste uken. Tirsdag ble Sheffield United-angriper Billy Sharp skallet ned av en Nottingham Forest-supporter etter opprykksoppgjøret mellom de to lagene.

Elleville Forest-supportere hadde stormet banen etter at deres lag vant etter straffesparkkonkurranse.

En 30 år gammel mann er tiltalt etter hendelsen.

Daily Mail-reporter Holt refererer til nettopp denne hendelsen i sin Tweet.

– Etter det som skjedde med Billy Sharp, hvordan kan vi tillate våre spillere og managere å bli utsatt for slikt hån, og sette dem i fare kveld etter kveld?

ESPN-reporter Mark Ogden stemmer i.

– Latterlig provokasjon mot Vieira hos Everton i kveld. Supportere burde ikke tillates å være på banen for å omringe ham i utgangspunktet.