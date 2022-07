Var vitner til masseslagsmål på ungdomscup: − Det var en voldsom aggresjon

Det ble svært dramatisk da Arna-Bjørnar sitt jenter 16-lag kom til banen på Gothia Cup. I kampen før deres semifinale utbrøt det et voldsomt slagsmål.

Rett før Arna-Bjørnar skulle spille sin semifinale mot et svensk lag ble en annen kamp ferdigspilt på banen de skulle spille på. Da det ene laget vant på straffesparkkonkurranse oppsto de vanvittige scenene. Laget som tapte begynte å gå til angrep på det andre laget.

– Det var en voldsom aggresjon. Det er spesielt en spiller som får gjennomgå av 7–8 stykker fra det andre laget, med slag og spark mot hodet, sier far og fotograf på Arna-Bjørnar, Jan Ove Årsæther.

Seansen var ikke kortvarig. Årsæther anslår at angrepet pågikk i rundt 20 minutter.

– Mange voksne fra den norske og svenske leiren prøvde å gå mellom, og de fikk på et tidspunkt roet ned situasjonen, men så begynner plutselig hele laget å storme etter laget, flere hundre meter vekke fra stadion, sier Årsæther.

Flere av foreldrene var ifølge Göteborgs-Posten i sjokk, og flere av dem skal ha grått. Årsæther er sjokkert over ledelsen til det ene laget.

– Det var helt klart det ene laget som var den aggressive part. Mens barna angriper den ene spilleren står lederen til det tapende laget og bare ser på. De som ble utsatt for volden ba oss ta bilder og dokumentere det hele, sier Årsæther.

– Det som er sjokkerende er at barna ikke lar seg stoppe av at voksne kommer inn og forsøker å stanse dem, fortsetter Årsæther.

Jan Fredrik Stenersen er lagleder for Arna-Bjørnar sitt jenter 16-lag. Han forteller at de har hatt et fellesmøte for å snakke om situasjonen.

– Vår første tanke var at vi måtte skjerme jentene. Så oppdager jeg en av spillerne som tydeligvis var et av hovedmålene til motstanderne. Han hadde fått tildelt slag og spark, og var selvfølgelig fryktelig lei seg.

– Fikk du snakket med ham?

– Ikke så mye. Jeg fortalte ham at jeg skulle skjerme ham bort til laglederne hans, og så pekte han på sin far, og kom seg bort til ham, svarer Stenersen.

– I 15 år har jeg vært en del av barnefotballen. Jeg har aldri vært med på lignende, fortsetter Stenersen.

Politiet kom til slutt til arenaen. De fikk separert lagene. Hva slags konsekvenser det får for laget er ennå uvisst.