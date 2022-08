Kobe Bryants enke i retten mot brannvesenet: − Hun lever i frykt

Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, har saksøkt brannvesenet i Los Angeles. De blir anklaget for å ha tatt bilder av helikopterulykken, hvor Kobe Bryant og hans datter Gianna Bryant mistet livet.

Publisert: Nå nettopp

Ni personer døde da helikopteret til Kobe Bryant krasjet 26. januar 2020 i Calabasas i California, blant dem var basketball-legenden Kobe Bryant og hans datter Gianna.

Minst åtte personer i Los Angeles sitt brannvesen har blitt anklaget for å ha tatt bilder med sine personlige mobiltelefoner av kroppene til ofrene, og delt dem videre til kolleger, og i noen tilfeller familiemedlemmer og venner, melder Buzzfeed.

«Hun lever i frykt for at hun eller barna hennes en dag vil bli konfrontert med de forferdelige bildene av deres elskede på internett», fortalte advokaten til Vanessa Bryant, Luis Li i retten.

Ifølge Rolling Stone skal Bryants enke ha grått stille da hennes advokat fortalte juryen hvordan de som kom og arbeidet på ulykkesstedet «gikk rundt vraket og tok bilder av ødelagte kropper fra helikopterulykken». Han hevdet videre «de tok nærbilder av kroppsdeler og svidd hud».

Under torsdagens høring vitnet lederen av brannkorpset i Los Angeles, Sky Cornell. Han fortalte at kommunikasjonsrådgiveren deres Anthony Joseph Imbrenda, skal ha oppfordret de ansatte om å slette bildene.

Da det kom frem at de ansatte delte bildene seg imellom skal lederne i brannkorpset ha bedt alle om å slette bildene.

«De bildene er plutonium. Hvis du har noen, da bør du kvitte deg med dem», skal Imbrenda sagt til Cornell.

Brannkonstabel Arlin sa i retten at det var han som hadde tatt bildene fra ulykkesstedet. I retten hevdet han at det utelukkende var for å dokumentere hendelsen.

Kahan la til at intensjonen var å slette de grafiske bildene så fort etterforskningen var over. Andre konstabler har sagt de tok bilder på ordre fra ledelsen, men det bestrides i retten