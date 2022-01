FORSIKTIG MED ALT: Johannes Høsflot Klæbo og resten av Norges cirka 80 OL-håp må rette seg etter strenge testkrav for å komme til OL. Positiv coronatest gir automatisk innreisenekt. Her Klæbo etter seieren på 15 km fellesstart klassisk stil i Tour de Ski nylig.

Her er OL-håpenes kompliserte testregime: Risikerer innreisenekt til Kina

Olympiatoppens OL-sjeflege Aasne Fenne Hoksrud innrømmer at smitte- og testregimet før den norske troppens avreiser til Beijing er komplisert. Hun understreker derfor at det aller viktigste nå er én ting: Ikke bli smittet.

– Dette er vanskelig. Men det understreker viktigheten av at man holder seg smittefri, svarer hun på flere spørsmål knyttet til arrangørens og kinesiske myndigheters testkrav for innreise og deltagelse i Beijing-OL 4. til 20. februar.

Olympiatoppens OL-sjeflege tilføyer at de ikke har et stort handlingsrom hvis en norsk utøver, trener eller leder skulle avgi positiv corona-prøve i tiden frem mot OL og under vinterlekene i Kina. Det er Den internasjonale olympiske komité (IOC), OL-arrangøren og kinesiske myndigheter «som styrer prosedyren».

For de som vil delta i OL neste måned gjelder følgende:

To negative tester i løpet av de fire siste døgnene før avreise. Positiv PCR-test før avreise innebærer innreiseforbud til Kina. Olympiatoppen har i samarbeid med andre nasjoner satt opp to avganger med charterfly til Beijing, 27. og 31. januar.

Hvis en utøver, trener eller leder har fått påvist coronainfeksjon de siste 30 dagene før første OL-konkurranse, må vedkommende med 24 timer mellomrom avlegge to negative tester – i tillegg til de obligatoriske to, og mer enn 24 timer før disse.

NORGES OL-LEGE: Aasne Fenne Hoksrud.

Alle må hver dag de siste 14 dagene før avreise – via en applikasjon på smarttelefonen – registrere «dagens» helsesituasjon.

Kina og «resten» av verden har forskjellige grenseverdier for positiv/negativ test. Kinas analysemetode skal slik det oppfattes være mer finmasket. Det kinesiske forholdstallet, såkalt CT-verdi, er 40, «resten» anvender 30 til 35. Du kan med andre ord – som corona-smittet – ha avgitt nødvendig antall negative tester for ombordstigning, for så å teste positivt etter å ha avgitt den obligatoriske prøven på flyplassen i Beijing.

– Dette er vanskelig, gjentar Aasne Fenne Hoksrud.

– Det er klart det vil gi bekymring hvis noen skulle avgi positivt test, uavhengig av om CT-verdien er 40 eller 30. Her skjer ting veldig fort. Det ville være naivt ikke å være forberedt på positiv test av utøvere og ledere før OL, sier hun.

Onsdag ble det kjent at de norske skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre testet positivt for corona 28. desember. I en pressemelding fra Norges Skiskytterforbund står det at han etter 13 dagers isolasjon, tre negative hurtigtester, og fem aktive treningsdager, mandag satte seg på flyet til Tyskland og Ruhpolding. Der testet han negativt på hurtigtest to ganger, før han testet positivt med lav CT-verdi på Det internasjonale skiskytterforbundets PCR-test, og ble satt i isolasjon inntil videre.

Skulle dette skje, kan hver enkelt utøver – hvert enkelt tilfelle – etter gitt prosedyre bli gjenstand for en vurdering av et spesialpanel i Kina. Det består av representanter fra arrangøren, IOC, kinesiske myndigheter og internasjonale særforbund. Den per definisjon smittede er da prisgitt panelets konklusjon: Smitterisiko/hjem eller ikke smitterisiko/du får bli.

Dette inntreffer eventuelt når positiv prøve er avlagt i Kina.

Svenske medier – Svt og Aftonbladet – skrev tirsdag om den svenske OL-legen Jakob Swanbergs bekymringer når det gjelder testregime og karantenebestemmelser.

– Det er en risiko for at en utøver må reise hjem uten at det er noe galt, sier Jakob Swanberg ifølge Svt.

Også Sveriges langrennssjef Anders Byström frykter at hans løpere skal teste positivt rett før de drar av gårde. Eller i Kina, og at de må sitte i karantene i OL-byen i det konkurransen deres starter.

– Vi har sett at andre landslag, som alpint og håndball, har fått smitte i laget. Det er skrekken nå foran OL, at vi også skal få et positivt tilfelle, sier han.

– Jeg visste at det kom, sier freeski-landslagets sportssjef Christoffer Schach.

Han har sittet isolert i Mammoth Mountain sammen med landslagskjører Sebastian Schjerve, landslagstrener Herman Valø Orheim og OL-klare Christian Nummedal. Nummedal avga positiv covid-test i slutten av forrige uke, deretter fulgte de tre andre – med Schach som sistemann.

Han testet positivt mandag, etter to foregående negative PCR-tester – på tross av at han hadde symptomer på covid-sykdom. De er forberedt på å sitte 10 dager i isolasjon, men Schach mener de vil rekke X Games i Aspen 21.–23. januar – før de sammen med Birk Ruud (som var corona-syk for ett år siden), Johanne Killi og Sandra Eie flyr til Beijing.

Ettersom de fire nå corona-syke ble smittet færre enn 30 dager før første OL-konkurranse (7. februar) må de altså avgi to negative tester utover de obligatoriske to rett før avreise.

Skøyters OL-tropp består av 12 løpere. Etter EM ble sprinterne igjen i Heerenveen for å trene, mens allrounderne fløy fra Amsterdam til München, for så å kjøre i biler derfra til treningssamling i «avsidesliggende» Collalbo i Italia. Deretter møtes de til felles samling på Hamar i noen dager før de setter seg Olympiatoppens spesialchartrede fly til Beijing 27. januar.

– Reisene er mest utfordrende. Det er da vi har minst kontroll. Men hvis vi skal «safe», ikke optimalisere, blir det vanskelig å drive toppidrett. Vi kan ikke la være å reise, sier skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

Han forteller at et av mange smitteverntiltak er «egen spiseavdeling de to siste årene» ved hotellet de er innkvartert under treningssamlingene i Vikingskipet på Hamar. Et annet er kontinuerlig testing med hurtigtester og PCR-tester. Under EM i Heerenveen ble løperne testet annenhver dag, i hermetiserte Beijing-OL vil de bli testet hver dag.

Curlingekteparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten forteller i et intervju med VG onsdag at de det siste året, med ett unntak på fem minutter, ikke har sluppet inn noen i sitt hjem. Norges OL-gullhåp i mixed double har nærmest levd isolert, som Magnus Nedregotten betegner det – med Kristin Skaslien som parets smittevernansvarlige.