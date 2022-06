POLITIANMELDT: Denne beskjeden ble sendt per post rettet mot generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg.

Ski-toppen anmeldte dette brevet: − Langt over streken

MOLDE (VG) Mens avtroppende skipresident Erik Røste (62) tok et knallhardt oppgjør med hets og trakassering i idretten, viste han frem et brev han anser som en trussel mot en av sine nærmeste ansatte.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Brevet ble endt til privatadressen til Ingvild Bretten Berg, Norges Skiforbunds generalsekretær, og ble politianmeldt.

– Det er langt over streken. Det er ikke sånn at noen skal motta trusler i norsk skisport. Det er uakseptabelt, sier skipresidenten til VG.

Ifølge Røste fikk flere ledere og hele kommunikasjonsavdelingen et brev med samme ordlyd, der avsenderen i tillegg ba om at de skulle sørge for at Bretten Berg fulgte beskjeden i brevet.

– Hun advares attpåtil mot å møte her på Skitinget, sa Røste og viste bildet som ligger øverst i denne saken.

JOBBER TETT SAMMEN: Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg, her under en pressekonferanse i Holmenkollen tidligere i år.

– Ubehagelig

Lørdag formiddag fortalte han salen under årets skiting, med rundt 150 tilhørere fra forbundets ulike grener og kretser, flere historier fra idretten der ansatte eller personer med verv blir presset, trakassert og hetset.

Brevet til generalsekretær Ingvild Bretten Berg ble viet ekstra oppmerksomhet.

Hun møter VG etter at hun har hatt en gjennomgang av økonomi og regnskap for 2021 for tingdelegatene.

– Enhver som får en sånn trussel vil synes det er ubehagelig. I dette tilfellet, fikk også min mann en trussel og ble bedt om å sørge for at jeg gjør det trusselen inneholder. Vi valgte å politianmelde det, sier Bretten Berg og fortsetter:

– Så regner jeg med at de som sender slike trusler tar innover seg at det er uheldig for de demokratiske prosesser og avstår fra å gjøre det fremover.

Ifølge generalsekretæren er saken hos politiet henlagt fordi «det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen».

GENERALSEKRETÆR: Ingvild Bretten berg, her avbildet i 2020.

«Kan disse menneskene stå utenfor porten?»

Bretten Berg har tre barn. Det var de hun tenkte på da hun leste hva hun hadde mottatt.

– Jeg tenkte med en gang at «kan disse menneskene stå utenfor porten her en dag når barna kommer hjem?». Det avkreftet politiet raskt at de trodde kom til å skje. Men det var ubehagelig. En leder skal ikke tåle alt og dette er over akseptable grenser for hva man skal tåle.

Hverken Bretten Berg eller Røste vil si at brevet kan settes i sammenheng med deres sentrale roller i det såkalte hoppbråket der duoen har vært i en arbeidskonflikt med landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen.

Konflikten har i lang tid skapt steile fronter mellom hoppgrenen og sentraladministrasjonen.

De tror brevet er en del av et sammensatt bilde.

INNLEDET ÅRETS SKITING: Erik Røste, her i innledningstalen under skitinget i Molde lørdag.

– Skal vi virkelig ha det sånn?

Røste viste også en rekke andre eksempler fra toppen av norsk idrett.

Blant annet hvordan tidligere Rosenborg-profil og landslagsspiller, Rune Bratseth, ifølge skipresidenten trakk seg som styremedlem av trønderklubben som følge av hets.

Info Presidentkampen 2022: Under årets skiting velges ny president etter Erik Røste. 62-åringen gir seg etter ti år på toppen av Norges Skiforbund. Det er tre kandidater til presidentvervet den neste perioden og valget gjennomføres søndag formiddag. Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug er innstilt av Sør-Trøndelag skikrets og er valgkomiteens kandidat.

I tillegg har Buskerud og Østfold skikrets fremmet såkalt benkeforslag. De ønsker henholdsvis Kristin Vestgren Sæterøy og Katharina Rise som ny president.

Førstnevnte er tidligere leder for Holmenkollen skifestival og har i dag en rolle inn mot freestyle i Det internasjonale skiforbundet (FIS), samt i Norges Skiforbund.

Rise er førstestatsadvokat, men er den seneste tiden mest kjent i Ski-Norge som den personen som ledet utvalget som evaluerte konflikten mellom forbundet og Clas Brede Bråthen-konflikten. Vis mer

– Skal vi virkelig ha det sånn? spurte skipresidenten.

Røste foreslo og oppfordret avslutningsvis til at Norges Skiforbund vedtar en resolusjon, eller gjør et vedtak, som klart og tydelig tar avstand fra netthets, mobbing og trakassering.

Salen svarte med å reise seg fra stolene og klappe i godt over minuttet etter skipresidentens tale.

– Jeg synes det var flott at han tok opp temaet. Det er det et behov for. Vi har opplevd så mye trakassering og sjikane av ansatte og tillitsvalgte det siste året. Nå synes vi det er nok, sier Bretten Berg.