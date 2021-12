Brann-trener Eirik Horneland forteller i et BA-intervju at han i sommer to ganger hadde tanker om å gi seg i klubben.

Horneland nær ved å gi opp Brann to ganger: «Fy faen, dette gidder jeg ikke»

Eirik Horneland blir med Brann videre etter nedrykket, men det kunne sett annerledes ut om tvilen i sommer hadde klort seg fast hos rogalendingen.

I et juleintervju med Bergensavisen erkjenner Horneland at han to ganger på kort tid fikk tanker om å gi opp Brann. Det skjedde etter episoder i sommer.

Den første kom da klubben sparket hovedtrener Kåre Ingebrigtsen. Brann-ledelsen ville at assistent Horneland skulle ta over midlertidig, men selv kjente han på en lojalitet til mannen som akkurat hadde mistet jobben sin.

En telefon fra Ingebrigtsen endret på tankesettet. De møttes til noen glass vin og bevarte vennskapet.

– Det handler mer om å vise at man bryr seg, sier Horneland.

Kun noen uker senere kom tvilen igjen. Denne gangen var det stadionnachspielet i august som fikk fram tanker om å slutte på dagen. Spillernes skandalefest ble nasjonalt nyhetsstoff i flere uker.

– «Fy faen, dette gidder jeg ikke», tenkte jeg da. Det som skjedde, var så imot alt jeg står for at det fikk meg til å lure på om jeg klarte å besinne meg til å være rett mann for spillergruppen videre, forteller Horneland.

Han endte likevel opp med å bli værende, men greide ikke å berge Brann fra klubbens sjuende nedrykk til nivå to. Skjebnen ble avklart i en spinnvill kvalifiseringsfinale mot Jerv, der det sto 1-1 ved ordinær tid og 4-4 etter ekstraomganger. Jerv vant duellen 8-7 på straffer.

Horneland ble forrige måned permanent Brann-trener på en kontrakt ut 2023-sesongen.