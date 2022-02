Johan Høstmælingen i curlinghallen.

Suksessforfatter truer Norges curling-veteran med slakt

BEIJING (VG) Suksessforfatter Johan Høst (50) vil ikke ta fem flate øre for å slakte sin mangeårige curlingkompis og nære venn Torger Nergård (47) - hvis landslagsveteranen skulle få en «meltdown» på isparketten i sitt sjette OL i Beijing.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Slakt? «Oh yes». Det kommer til å bli vennskapelig tyn om det ikke blir semifinale, ja, svarer Johan Høstmælingen – eller Johan Høst, forfatteren av krimsuksessen «En nasjon i sjakk» – på spørsmål om curlingherrene, med Torger Nergård, har grunn til å frykte slakt fra ham hvis det ikke skulle kvalifisere seg for semifinalen.

– Jeg tar det ikke personlig hvis han slakter meg. Det går bra, svarer Torger Nergård konfrontert med risikoen for nedsabling for Johan Høstmælingens hånd.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

OL-studio: Få siste nytt om mesterskapet

Ved avreise til Beijing sist fredag kjøpte han kameratens da rykende ferske kriminalroman i bokhandleren på Gardermoen. Fire dager senere var han nesten kommet til veis ende.

– Det er en «pageturner». Den er veldig bra, og kunne vært skrevet av en stjerneforfatter, sier Torger Nergård til VG under lagets pressetreff mandag

Torgeir Nergård i OL-landsbyen.

Norge, med Steffen Walstad (33 år torsdag) som skipp åpnet Beijing-turneringen med en sensasjonsseier over Sveits. Torsdag morgen kl. 07.05 venter Canada i curlinghallen.

Torger Nergård er eneste spiller igjen fra laget som tok en litt skuffende sjetteplass i forrige OL med Thomas Ulsrud som skip. Han vant imidlertid OL-gull med Team Trulsen for 20 år siden, og OL-sølv med Team Ulsrud i 2010.

I Sotsji-OL endte samme lagsammensetning med femteplass.

Curling- og vennskapshistorien til Johan Høstmælingen og Torger Nergård løper imidlertid enda lenger tilbake i tid. I 2002 spilte de for Norges landslag som vant EM-bronsemedalje i sveitsiske Grindelwald. Fire år tidligere spilte Nergård og Høstmælingen på laget som tok femteplass i VM.

– Torger ble bare kjent som professoren på laget. Han er lynskarp. Da vi reiste rundt i verden på curlingmesterskap med ham og (Thomas) Ulsrud, slo vi i hjel tiden med kortspill. Torger vant så mye at vi lagde en egen regel om at han ikke fikk lov til å telle kort. Han hadde oversikt over samtlige i stokken, forteller Johan Høstmælingen.

Det ble for øvrig sølv i mixed double:

Torger Nergård er gudfar til Johan Høstmælingens datter Julie (21). Han har tre barn. Hans yngste sønn, Lukas (18), er ifølge Nergård en fremtidig curlingstjerne. Han vant gull i ungdoms-OL for to år siden.

På spørsmål om hvor god Høstmælingen senior var, svarer Norges curlingnestor at forfatterdebutanten har talent i alt han holder på med.

Lillehammer-bosatte Johan Høstmælingen, som har jobbet i reklamebransjen, skulle egentlig ha kommentert curling før Discovery under OL. Men etter blant annet terningkast seks i VG har Johan Høst måttet takke nei til TV-jobben, som han faktisk utførte under 2018-OL.

Det var da han ifølge curlingforbundets sportssjef og generalsekretær, Pål Trulsen, begynte å skrive på det intrikate krimmysteriet.

– Johan er en kjent figur i curlingmiljøet. Alle kjenner ham. Han var nok ikke det største talentet på laget. Men han var et muntrasjonsråd og viktig for å holde humøret oppe. Han spiller fortsatt, i norgescupen sammen med sønnen Elias (24, bronsemedalje junior-VM 2017), forteller gullskipen fra 2002-OL.

Johan Høstmælingen mener Torger Nergårds styrke er at han har en unik kombinasjon av rutine og mentalitet. Grunnen til at han har holdt på så lenge er at han synes det er like moro «å kaste stein» i dag som for 40 år siden, da han debuterte som syvåring.

– Fordi han har et praktisk hode klarer han å planlegge trening, jobb og familieliv. Det skal litt til når du er midt i 40-åra å stå opp klokken 05.00 for å trene, før det er kjøring av unger, jobb - for så å dra på ny trening når barna har lagt seg, tilføyer Høstmælingen.

– Svakheter?

– Om jeg skal være dønn ærlig, synes jeg ikke han er like presis som han var i for eksempel Vancouver-OL, og da han egenhendig skipet Norge til VM-sølv samme år, svarer Johan Høstmælingen.

Torger Nergård mener at 2022-utgaven av curlingherrene kan vinne alle kampene og slå hvem som helst, men at det realistisk sett ikke vil skje.

– Vi må ha litt flyt, og er mer en outsider enn medaljekandidat, sier han.

– Canada, Skottland (Storbritannia i OL) og Sverige er klink favoritter til medaljene. Bak disse er det ganske åpent. Jeg tror det er 50 prosent sjanse for semifinale. Men de (Norge) har en sinnssyk tøff start mot tre av de beste, Sveits, Canada og Skottland. De bør helst ta to seirer her for å henge med, mener forfatter og curlingekspert Johan Høstmælingen.