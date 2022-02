NESTEN: Johanne Killi ble nummer to i kvalifiseringen, men i da det gjaldt som mest i finalen av kvinnenes slopestylekonkurranse, måtte 24-åringen nøye seg med en sjetteplass.

Konkurrentene måpte – men medaljen glapp for Killi

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Etter å ha falt i sitt første forsøk, hevet seg i sitt andre, leverte Johanne Killi (24) tilsynelatende et strålende run. Men det holdt ikke til medalje

– Det er veldig skuffende, jeg hadde forventet en mye høyere score. Jeg følte jeg hadde et run som skulle klatre opp på pallen. Det er bare ekstremt tungt nå, sier Killi til Discovery.

Med kniven på strupen før sitt siste forsøk vartet Killi opp med det som så ut som hennes best run i sitt siste forsøk. Det til et måpende ansikt fra blant andre Eileen Gu i målområdet.

Det utrykket fikk og Killi da hun fikk se poengene. For dommerne straffet henne hardt og ga 71.78 poeng. Det var bare hennes nest beste for dagen, og til slutt holdt det bare til en sjetteplass.

Etter å ha sett det siste forsøket i reprise, mener Discoverys ekspert Bendik Øye at medaljen trolig glapp da grabben ikke satt på det på et av hoppene.

– Det er snakk om to-tre centimeter fra at scoren vippes opp og at hun går opp på en tredjeplass, forteller Øye.

Selv følte ikke Killi at hun bommet på grabben, noe skifte fra smil til et overraskende utrykk viste da hun fikk scoren for sitt siste run.

– Jeg hadde egentlig troen på at det skulle gå i dag, men dommerne så vel noe som jeg ikke følte på selv, veldig synd, oppsummerer Killi.

Mathilde Gremaud fra Sveits tok gullmedaljen foran kinesiske Eileen Gu på sølvplass, og estiske Kelly Sildaru på bronseplass.

Slik gikk det til for Killi: 24-åringen falt tidlig i sitt første forsøk i finalen, og selv om hun valgte å gå for triks i resten av løypa likevel, var omgangen ødelagt.

I sitt andre holdt 24-åringen seg på bena, og viste tegn på hvor bra det kunne bli, dersom alle elementene klaffet. Killi fikk 73.11 og hennes andre forsøk ble stående som hennes beste i slopestylefinalen.

Til slutt var det rett i underkant av ni poeng opp til pallen for Killi.

