NÆRMER SEG KONGENE: Casper Ruud rykker trolig opp tre plasser på kommende verdensranking etter å ha nådd semifinalen i Monte Carlo-turneringen. Foto: REUTERS

Ruuds neste mål: Topp 20-ranking og fjerde runde i French Open

Casper Ruud (22) har aldri vært redd for å snakke høyt om målene han setter seg. Nå har han to konkrete ting å strekke seg etter for den neste halvannen måneden.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: Nå nettopp

Det avslører han overfor VG etter ATP1000-turneringen i Monte Carlo, der han slo tre spillere innenfor topp 20 på verdensrankingen, før han tapte semifinalen mot verdensåtter Andrej Rublev.

– Det er klart man setter seg noen mål her og der. En Masters-semifinale var høyt på listen. Jeg klarte det i Roma i fjor, så det er veldig gøy at jeg klarer det på første forsøk i år (i Monte Carlo). Topp 20 er det neste store målet for min del. Jeg vet det ikke er langt opp og tror jeg kan lukte litt på den plasseringen de neste ukene, sier Casper Ruud.

Coronautbruddet førte til at en rekke grusturneringer ble avlyst på våren i fjor. Nå er det høysesong for Ruuds favorittunderlag – og selv om han står over Barcelona Open til uken, er planen å delta i München om en uke. Deretter følger nye ATP1000-turneringer på grus i Madrid og Roma (nivået under Grand Slam).

Årets 17. mai-feiring vil Ruud legge til Paris og French Open.

– Jeg har i hvert fall satt et mål om fjerde runde der. Denne uken har vist meg at det kan være innenfor rekkevidde. Så kan det hende jeg gjør det bra i andre turneringer og ikke så bra i French Open, sier 22-åringen fra Snarøya, som gikk til fjerde runde også i Australian Open tidligere i år, hans beste resultat noensinne i Grand Slam.

Eurosport-kommentator Christer Francke mener Ruud også kan sikte ett trinn høyere:

– Det vil alltid ha litt med trekning å gjøre, men slik han spiller nå, er det ikke et hårete mål å greie en kvartfinale. Det vil ikke være overraskende, mener Francke.

Det samme sier han om at Norges beste tennisspiller entrer topp 20 i løpet av den neste tiden.

– De tre seirene i Monte Carlo tilsier at han er veldig klar for topp 20. Casper blir litt og litt bedre for hver gang. Det er et generasjonsskifte på gang nå, sier tenniseksperten – og henviser til at verdensener Novak Djokovic røk i 8-delsfinalen og Rafael Nadal i kvartfinalen i Monte Carlo.

Flere rundt Ruuds alder begynner å markere seg innenfor de 25 beste, og Andrej Rublev, overmannen i semifinalen i Monte Carlo, er faktisk bare året eldre. Men bare én spiller på topp 20 er yngre enn Casper Ruud: Den israelfødte kanadieren Denis Shapovalov, som akkurat fylte 22.

I flere år har Ruud uttalt at målet er å bli verdensener i en idrett der Norge har null tradisjoner på topplistene.

– Jeg tror alle som er topp 100 har en drøm om å bli nummer en i verden. Hvis vi sier at Casper er en grusspesialist, så er det mange med lignende spillestil og mange rene grusspesialister som har vært nummer én i verden: Nadal, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Gustavo Kuerten, Thomas Muster, oppramser Christer Francke.

Øivind Sørvald, utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund og Ruuds spillanalytiker, mener målinger og data som teamet sitter på viser at nordmannen har kommet nærmere de beste spillerne i verden.

– Det går på hastighet i serve og grunnslag. Returballene hans er også blitt bedre. Det har vi jobbet med. Backhanden er også blitt veldig mye bedre. Han spiller bedre når motstanderen presser ham. Det kjennetegner de beste: De er ekstreme på defensiven, sier Sørvald, som mener de allerede i fjor kunne fastslå at Casper Ruud var en av verdens beste på grus.