Gjelsten henter Bruce Springsteens datter til laget sitt: − Hun har ingen nykker

Bruce Springsteens datter Jessica (29) skal ri for Bjørn Rune Gjelstens «Scandinavian Vikings» i hestesportens svar på Champions League.

Det bekrefter både Gjelsten og hans teamsjef Geir Gulliksen til VG.

Mangemilliardæren Gjelsten har et eget lag i Global Champions League, som er sprangridningsversjonen av fotballens Champions League.

– Dette er veldig positivt på flere måter, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– Hun er først og fremst en av de aller beste sprangrytterne i verden, til tross for at hun er relativt ung i dette gamet. I tillegg er hun en flott og positiv kvinne, som blir en viktig profil for «Scandinavian Vikings», sier teameier Gjelsten.

FAMILIE: Jessica Springsteen med pappa Bruce og mamma Patti i New York i oktober 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Han roser Geir Gulliksen for at han «kapret» Jessica Springsteen.

– Jessica er super. Hun har ingen nykker, sier Gulliksen til VG.

Han er en god kjenning av Springsteen-familien. Da Gulliksen fylte 60 år i 2020, kunne ikke Bruce Springsteen komme til Norge, men han sendte en hyggelig videohilsen der han fastslo at «du er bare barnet, se på meg som er ti år eldre». Artisten er 71 år gammel.

– Jessica sa til meg «du tar meg med bare fordi faren min er berømt». Jeg svarte at «nei, fordi du er god til å ri». Men jeg la til at jeg gjerne ser at faren hennes kommer på ett av stevnene vi skal ri til høsten.

– Vi hadde selvfølgelig ikke tatt henne med om hun ikke hadde holdt det nivået vi krever, sier Geir Gulliksen.

– Det blir et aktivum for laget å få en så god rytter. Det er et scoop.

Bruce Springsteen og kona Patti Scialfa valgte å flytte med Jessica og hennes to brødre fra Los Angeles til en «paparazzi-fri» hestefarm i New Jersey – så de skulle få en mest mulig «normal» oppvekst. Samtidig gjorde det at datteren ble bitt av hestebasillen.

HØYT NIVÅ: Jessica Springsteen i aksjon under Global Champions Tour i Miami i 2019. Foto: Lynne Sladky / TT NYHETSBYRÅN

Som følge av pandemien, samt utbruddet av et herpesvirus blant hester i Europa denne våren, ligger det an til at de aller fleste stevnene i Global Champions League går etter sommeren.

– Vi må bare krysse fingrene for at det blir stevner etter hvert, sier Gjelsten.

Dette er fjerde året han har laget sitt i den prestasjonsfylte hesteserien.

– Er det dyrt å hente Jessica Springsteen?

– Alt er relativt, svarer Gjelsten avvæpnende, men innrømmer at det er et pluss med tanke på hans sponsorer. Blant dem er den franske flyfabrikken Dassault, der Gjelsten har kjøpt sine privatjeter. Volkswagen er også en stor sponsor for «Scandinavian Vikings».

Bjørn Rune Gjelsten avslører for øvrig at hans sprangrytterdatter Ingrid (20) har Jessica Springsteen som sitt forbilde.

– Sånn sett passer det bra, sier Bjørn Rune Gjelsten, som forteller at Jessica Springsteen i 2019 vant ett av stevnene i Global Champions Tour.

Samme år, i 2019, tok Gjelstens «Scandinavian Vikings» sin første og til nå eneste lagtriumf i Monaco.

– Og det var samme år som Geir Gulliksen vant sin første verdenscup, 59 år gammel, legger Gjelsten til.

Norges desiderte sprangrytterprofil holder nemlig fortsatt koken og er blant rytterne i «Scandinavian Vikings», 61 år gammel.

Neste stevne i Global Champions Tour er i Madrid 21.-23. mai, men Springsteen skal ikke ri for det norske laget før etter sommeren.

Det ligger store penger i sprangridning. Premiepotten i Global Champions League for 2021 er på hele 85 millioner kroner.

PS: I tillegg til satsingen på hestesporten, er Bjørn Rune Gjelsten fortsatt like sentral i Molde-fotballen.