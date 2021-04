EM I ITALIA: Olaf Tufte (med munnbind) er klar for å ro EM i Italia de neste dagene. Foto: Oskar Sødal, Norges Roforbund

Olaf Tufte frykter at coronatrøbbel reduserer OL-sjansene

I de drøye tre månedene frem mot OL risikerer Olaf Tufte og rolandslaget å sitte mer enn 30 dager i karantene. Den norske OL-troppens nestor frykter at innreiserestriksjonene til Norge går ut over prestasjonene i Tokyo.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er ikke akkurat noen konkurransefortrinn i forhold til de lagene vi skal konkurrere mot. Vi har ikke økonomi til å bli liggende i Europa i hele perioden frem mot OL, sier Olaf Tufte til VG.

Den siste måneden har han vært på treningsleir i Italia. Fredag starter EM hvor Tufte og den norske dobbeltfireren håper å kjempe om finaleplass og medaljer.

Etter EM skal de tre norske OL-klare båtene hjem til Norge sammen med Paralympics-favoritten Birgit Skarstein.

– Utfordringen nå blir å finne ut av retningslinjene og hvordan vi mulig kan løse det for å få til dette så optimalt som mulig, sier 44-åringen, som i slutten av juli setter norsk rekord med OL-deltakelse nummer syv.

les også Trener i lockdown-Italia: – Jeg føler meg tryggere her enn i Oslo

På grunn av pandemien har ikke Tufte konkurrert sammen med Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig siden VM i 2019. Det er snart 20 måneder siden.

– Vi vet hva hva vi holder på med og vet veldig godt hva som kunne vært en enkel løsning. Vi kunne jo for eksempel hatt hjemmekarantene, men fått lov til å kjøre bil til Årungen for å ro der. Vi er en stor kohort uansett med ekstremt strengt regime, vi driver ikke kontaktidrett, vi sitter i single-båter med 10 meter mellom oss eller i lagbåt med en meters avstand, beskriver han.

Verdenscupsesongen arrangeres i mai og juni over tre helger i Kroatia, Sveits og Italia. I tillegg ønsker Olaf Tufte & co. en OL-oppladning i utlandet. Til sammen ligger det an til mange dager karantene om roerne skal hjem til Norge mellom de internasjonale konkurransene.

TEAM TUFTE: Dette er mannskapet Olaf Tufte (t.h.) er «stroke» for. Fra venstre Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig. Foto: Estella Re Ma

– Det blir en vurdering av økonomi. Karantenetiltakene gjør ikke verden optimal i forhold til å forberede seg til OL. Jeg har stor forståelse for smitteverntiltak, men vi er i en kohort med et ekstremt regime, mener Olaf Tufte.

Siden i midten av mars har han trent og levd i Gavirate, drøye fem mil nord for Milano.

– Her lever vi i en celle. Vi får bare lov til å gå en tur, jogge eller sykle – ikke gå innom en bensinstasjon eller butikk. Hjemme er kontaktpunktene flere med butikkbesøk og venner. Risikoen for smitte hadde vært mye større om vi hadde vært hjemme, sa OL-håpet Kjetil Borch til VG etter de første treningsøktene på EM-arenaen Lago di Varese.

Roerne har ikke vært på treningsleir siden de måtte haste hjem fra Portugal 12. mars i fjor. Den siste måneden har den norske ro-troppen hatt Hotel Bel Sit for seg selv.

– Vi har forberedt oss i lang-lang tid på få til denne samlingen på en god måte, sier Daniel Liltvedt Berge. Landslagets fysioterapeut er roforbundets sports- og medisinske koordinator.

les også Birgit Skarstein: – Jeg er lam, men ikke i hodet

Roforbundets 27 personer store tropp har ikke noen coronasmitte gjennom de snart fire ukene i Italia.

– Det spesielle for oss at vi driver utendørsidrett, holder oss helt for oss selv, og lever i en boble som er sikrere enn noe annet. Vi har «sykehusregime» på smittevernet, mener Olaf Tufte.

Han hadde ønsket at roernes kohort hadde fått fortsatt OL-forberedelsene sammen når de kommer hjem til Norge i neste uke.

– Vi skulle gjerne ha trent på Årungen som ligger gudsforlatt til. Det er ingen andre mennesker der, sier Tufte som sier det er «høyst usikkert» om roerne i det hele tatt får benytte riksanlegget som ligger i Ås kommune i Viken fylke.