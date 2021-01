Johansen vurderer å stoppe Rajas ski-ja: − Galskap

KULTURDEPARTEMENTET (VG) Kulturminister Abid Raja (V) åpner for verdenscup i Norge. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), kaller det galskap og vil vurdere å stoppe arrangementet.

Ved å åpne for rundt 30 verdenscup i Norge gikk regjeringen mot rådet fra Helsedirektoratet.

– Pr. i dag hadde det ikke vært mulig å si ja dersom arrangementene skulle finne sted i morgen. Men vi vet ikke hvordan situasjonen er tre uker frem i tid. Derfor har vi gitt et betinget ja. Slik sett er ikke dette i sterk strid med Helsedirektoratet, sier Raja til VG.

Dette er verdenscuparrangementene de åpner for: Det er snakk om rundt 30 verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting: World Cup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner, Lillehammer, 12.-14.02

World Cup alpint menn, Kvitfjell, 04.-07.03

World Cup nordiske grener, Holmenkollen, 12.-14.03

World Cup hopp Raw Air, Lillehammer, 15.-16.03

World Cup hopp Raw Air, Trondheim, 17.-18.03

World Cup hopp Raw Air Vikersund, 19.-21.03

World Cup langrenn, Lillehammer, 18.-21.03

World Cup skiskyting, Holmenkollen, 18.-21.03. Vis mer

Han legger til at det er vanskelig å spekulere i hvordan smittetallene må se ut for at arrangementene skal få endelig godkjennelse.

– Det er en prøvesten for idretten. De må vise at de kan være like gode som de har vært på tidligere arrangement. Skiidretten har klart å holde smitten lav internasjonalt. Det gir grunn til å tro at skiforbundet vil klare å håndtere denne vanskelige situasjonen, sier Raja.

FÅR HOPPE I LILLEHAMMER: Kvinner hopp blir første verdenscupkonkurranse på norsk jord denne sesongen, slik det ser ut etter pressekonferansen med kulturminister Abid Raja fredag. Her er Maren Lundby under Raw Air forrige sesong. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Oslo vil vurdere å stoppe

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer kraftig på regjeringens avgjørelse. Han er bekymret for de nye og muterte variantene av viruset.

– Vi er i en krevende og usikker situasjon nå, og vi bør ikke ta noen sjanser. Nå må fokus være å unngå smittespredning og belastning av helsetjenesten, og ikke utsette befolkningen for unødig risiko. Derfor synes jeg det er galskap at regjeringen åpner for verdenscup i Norge nå, sier Johansen i en pressemelding.

GALSKAP: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, vil ikke ha verdenscup til hovedstaden. Her fra en pressekonferanse onsdag. Foto: Heiko Junge

Johansen vil vurdere å få avlyst konkurransene. Raja bekrefter at Oslo kommune må gi endelig samtykke.

– Vi vil selvsagt vurdere å stoppe hele arrangementet, men vil først ha dialog med arrangøren. Det handler ikke bare om selve arrangementet og utøvere som kommer fra utlandet, men faren for at publikum trosser rådene og møter opp i området rundt løypa. Det vil være en svært uønsket situasjon så vi må selvsagt vurdere å avlyse fra kommunens side, sier Johansen.

– Bruke innestemme

– Vi er kjent med det siste muterte viruset. Jeg vil minne om at disse arrangementene i Oslo skal finne sted i mars. Og si at det er galskap å legge til rette for et arrangement så langt frem i tid, mener jeg man skal være forsiktig med. Vi kjenner ikke smittesituasjonen på disse datoene ennå. Jeg vil si at Raymond heller bør bruke innestemmen, svarer Raja.

Fakta om «idrettskarantenen» for verdenscuprenn i Norge Dette er hovedpunktene i den såkalte idrettskarantenen som skal sikre gjennomføring av verdenscuprenn i skiidrettene i Norge: * Alle deltakende utøvere og støtteapparat skal ankomme Norge to-tre døgn før første offisielle trening eller konkurranse. * Idrettskarantenen gleder fra ankomst til første offisielle trening eller konkurranse. * Utøvere og støtteapparat skal testes for koronavirus ved ankomst Norge. * Alle innlosjeres på enerom på arrangementshotellet med egen dusj og toalett og skal være i karantene til negativt testresultat foreligger. * Ved kortvarige, nødvendige besøk utenfor rommet skal det brukes munnbind og holdes minst to meters avstand til andre personer. Bevegelse utenfor rommet må godkjennes av arrangør eller hotellstab. * Etter negativt testresultat skal karantenen fortsatt opprettholdes, men med noen unntak: Utøverne kan trene individuelt utendørs uten nærkontakt med andre. Et begrenset antall utøvere kan trene i samme anlegg i hopp og alpint dersom avstandskravet alltid opprettholdes. Transport til trening skal skje i egen bil uten andre passasjerer en dem som er i samme kohort. Smørere får arbeide i avstengt smørebod med god avstand. * Bespisning skjer i eget rom på hotellet, stengt for andre gjester. Landslagskohortene spiser i separate avdelinger med minimum to meters avstand. * Etter dag tre i Norge gjennomføres en ny koronatest. Ved negativ test er man fritatt fra karantene i arbeidstiden, og dermed kan man delta i offisielle treninger, konkurranser og tilhørende aktiviteter. Vis mer

Skipresident Erik Røste sier til VG at de foreløpig ikke har jobbet med en reservearena for Holmenkollen, ved et scenario der smittetrykket er verre i Oslo enn andre steder i landet.

– Jeg vil ikke mene at vi går imot Helsedirektoratet, fordi vi har lagt til flere parametere om at smittetrykket ved arrangør-byene skal være akseptabelt. Det er en betingelse. Vi forutsetter at smittevernsprotokollene skal bli godkjent av nettopp Helsedirektoratet, sier Raja til VG.

Fotball går som normalt

Også de internasjonale fotballkampene på norsk jord i februar og mars skal gå som normalt, bekrefter Raja. Dette er imot Helsedirektoratets anbefaling.

Vålerengas kvinnelag spiller den utsatte Champions League-kampen mot Brøndby 7. februar, og LSK Kvinner skal ut i Champions League i mars. Mens Erling Moes menn i Molde møter Hoffenheim på Aker stadion i Europa League 18. februar.

Også nytilsatt landslagssjef Ståle Solbakken har den ene av tre landskamper på Ullevaal i det som blir 52-åringens første samling. Norge møter Tyrkia i VM-kvalifiseringen 27. mars.