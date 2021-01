I FARE: Holmenkollrennene er i fare etter nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Her Therese Johaug fra folkefesten under VM i 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Helsedirektoratet anbefaler å skrenke inn for idretten

Helsedirektoratet har kommet med nye anbefalinger for toppidretten. Det gjør at blant annet Holmenkollrennene og landskamp i fotball er i fare.

Helsedirektoratet vil ikke at regjeringen gir unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med en rekke verdenscuparrangementer i Norge i vinter, melder NTB.

Dersom regjeringen følger direktoratets anbefaling vil det bli tilnærmet umulig å arrangere internasjonale konkurranser på norsk jord i februar og mars.

– Vi avventer regjeringens pressekonferanse, sier skipresident Erik Røste til VG.

Kulturdepartementet skal klokken 12 holde pressekonferanse om tema.

Det er snakk om rundt 30 verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting:

World Cup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner, Lillehammer, 12.-14.02

World Cup alpint menn, Kvitfjell, 04.-07.03

World Cup nordiske grener, Holmenkollen, 12.-14.03

World Cup hopp Raw Air, Lillehammer, 15.-16.03

World Cup hopp Raw Air, Trondheim, 17.-18.03

World Cup hopp Raw Air Vikersund, 19.-21.03

World Cup langrenn, Lillehammer, 18.-21.03

World Cup skiskyting, Holmenkollen, 18.-21.03.

– Vi har ikke fått noe mer info enn dere. Vi må bare avvente hva regjeringen sier. Vi krysser fortsatt fingrene, sier Stefan Marx, daglig leder i Holmenkollen Skifestival, til VG.

NTB melder også at VM-kvalikkampen mellom Norge og Tyrkia 27. mars kan bli avlyst eller flyttet til utlandet, etter at Helsedirektoratet vil oppheve karanteneunntaket for fotballen. Kamper i regi av UEFA har i dag et unntak i covid-19-forskriftens punkt 6f.

– Vi avventer kommentar til etter pressekonferansen, sier Lise Klaveness, toppfotballsjef i Norges Fotballforbund (NFF).

Under dette unntaket slipper spillere karantene dersom de tester negativt ved ankomst Norge og gjennomfører tester hver tredje dag, ifølge NTB. Det gjelder også internasjonale kamper i håndball og enkeltstående kamper «etter nærmere vilkår».

Dette kan ramme Moldes herrelag og Vålerengas kvinnelag i fotball, samt håndballaget Vipers blant annet.

Helsedirektoratet skriver i en redegjørelse at de ønsker at hele 6f strykes, og at unntaket dermed oppheves.

– Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes, heter det.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB torsdag at dette fortsatt vurderes, og at en konklusjon kan komme i neste uke.