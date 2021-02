PÅ MANGE STRENGER: Nils van der Poel (24) er god nok til å bli verdensmester på skøyter for Sverige torsdag og søndag i Heerenveens Thialf. Her øver han på en spesiell låt i hotellrommet sitt i den nederlandske skøytebyen. Foto: PRIVAT

Sveriges nye gullgutt: − Ikke den vanlige typen toppidrettsutøver

Bildet av Sveriges etterlengtede skøytehelt som øver iherdig på gitar er typisk: Nils van der Poel (24) skiller seg ifølge hans nærmeste sterkt fra den vanlige utgaven av en toppidrettsutøver.

– Den typen idrettsutøver som Nils er, er kanskje ikke den normale eller vanlige typen. I alle fall ikke her i Sverige. Han stikker seg ut, sier Mattias Hadders (42).

Han idrettskoordinator i det svenske skøyteforbundet. Etter at Nils van der Poel for en måned siden vakte oppsikt internasjonalt under EM i Heerenveen, har han hatt ekstrajobb med å beskytte Sveriges nye skøytegullgutt fra alle mediene som jakter på ham.

– Han er ikke nær grensen for hva han kan prestere, tror jeg. Måten hans å trene på vekker oppmerksomhet. Han kan bli en del bedre på langsidene. Men han har også mye å hente når det gjelder utholdenhet, sier Nils van der Poels trener, tidligere toppløper og norgesvenn Johan Röjler (39).

Interessen for en svenske på lengdeløpsskøyter har med Nils van der Poel ikke vært større siden Tomas Gustafson (61) vant OL-gull på 5000 meter og 10.000 meter i Calgary for 33 år siden.

– Det er en liten bombe rundt Nils nå. Før hadde han hatt et intervju med lokalavisen. Det var det. Nå får han invitasjoner til talk show og frokost-TV, og de største avisene i Sverige vil ha tak i ham, sier Mattias Hadders med tanke på pressetrykket foran VM enkeltdistanser i Heerenveen torsdag til søndag.

Ps! Nils van der Poel går mot Norges skøytekomet Hallgeir Engebråten i nest siste par på 5000 meter torsdag.

– Vi hadde et bra lagtempolag i 2009. Men jeg kan ikke huske lignende oppmerksomhet rundt svensk skøytesport. Det må ha vært Tomas Gustafson. Det var da jeg begynte å gå på skøyter, bemerker Johan Röjler.

EVENTYRLIGE TIDER: Nils van er Poel jubler etter personlig rekord og 2. plass på 5000-meteren i verdenscupen for halvannen uke siden. Torsdag er det VM-gullet som gjelder. Foto: VINCENT JANNINK / ANP

Nils van der Poel fra Trollhättan er klar medaljekandidat på 5000-meteren torsdag og gullkandidat på 10.000-meteren søndag.

Mattias Hadders var Nils van der Poels trener fra han var 12–13 år gammel og frem til OL i Pyeongchang for tre år siden, da van der Poel etter påfølgende allround-VM i Amsterdam – der han vant 10.000-meteren – fant det for godt å legge bort skøytene i over ett år og gå inn i militæret for andre gang.

Vises på V4 og Viaplay VM enkeltdistanser i Thialf 11. til 14. februar Torsdag: 3000 m kvinner, 5000 m menn Fredag: Lagtempo, 500 m kvinner og menn Lørdag: Fellesstart semifinaler og finaler kviner og menn, 1000 meter kvinner og menn Søndag: 1500 m kvinner og menn, 5000 m kvinner, 10.000 meter menn V4 og Viaplay sender fra distanse-VM torsdag 14.45 til 18.00, fredag 15.05–18.00, lørdag 13.30–17.45 og søndag 12.30–17.45 Vis mer

For Mattias Hadders kom ikke det som en stor overraskelse. Da Nils van der Poel var juniorløper, ga han Hadders beskjed om at han hadde lyst til å slutte med skøyter – selv om han hadde vunnet gullmedaljen på 5000 meter i junior-VM to ganger.

– Min store uro da jeg trente ham, var at han alltid likte å gjøre de ekstreme tingene. Han løp ultramaraton, han syklet langt, han hoppet i fallskjerm. Etter 2018 hadde han en tydelig plan. Han ville bygge seg opp til et høyere fysisk nivå. Derfor valgte han å stå over en hel sesong, og vervet seg som jegersoldat – og til militærtjeneste for andre gang, forteller Mattias Hadders.

TIL TJENESTE: Nils van der Poel (t.h) har tjenestegjort i uniform to ganger. Bildet publisert på den ferske van der Poel-fansiden på Instagram er brukt etter tillatelse fra det svenske skøyteforbundet. Foto: Nilsvdpoel.fanpage

– Han trenger de periodene, tilføyer han – og mener avbrekkene fra skøytegåingen.

Er det ikke det allerede nevnte, så består disse også av toppturer på ski og gitarspilling.

– Jeg tror det er en av hans styrker, at han får tid til å holde på med disse tingene. Han får noe ut av det med hensyn til skøytegåingen. Fallskjermhoppingen for eksempel. Der må du virkelig være konsentrert, sier Johan Röjler.

Bildet av Nils van der Poel i trikot, konsentrert om strengene, på hotellrommet i Heerenveen er ikke typisk posering i sosiale medier. Det er typisk Nils van der Poel. Det siste året har han ifølge Mattias Hadders prøvd å lære seg «What I’ve Been Kicking Around» av den kjente svenske artisten «The Tallest Man on Earth» (Kristian Matsson).

Første vers går slik:

«Some of your honey in my hånd

And a silver dollar in my shoe

Time had never been so kind»

Nils van der Poel er ikke typen som inn i femte uke i den nær hermetisk lukkede skøyteboblen i Heerenveen kjeder seg. Etter treningsøktene og løpene i Thialf har han hatt for vane å løpe tilbake til hotellet, en strekning på et par mil. Etter seieren på 10.000-meteren i EM i midten av januar – med den oppsiktsvekkende personlige rekorden 12.42,80 – gikk han tre 5000-metere mandag og tre 5000-metere tirsdag.

Med andre ord 30.000 meter på skøyter, runde etter runde i Thialf, to dager på rad, etter to mesterskapsdager samme sted.

– Han blir ikke mett. Han har en fryktelig sterk «motor». Han kommer opp i maks fart tidlig, og kan ligge der veldig lenge. Innstillingen hans er «nå gjelder det, det er bare å gå for det». Når det er over, er han veldig flink til å koble av, sier Mattias Hadders.

Det svenske skøyteforbundets sportskoordinator, og leilighetsvise mediekoordinator, forteller at de så godt det lar seg gjøre forsøker å utnytte Nils van der Poels plutselige popularitet. Spesielt i sosiale medier, men også blant svensker flest – som med den kalde værtypen har etterspurt skøyter og muligheten til å utøve den i rikt monn.

ETTERTRAKTET: Nils van der Poel har knapt fått omtale i lokalavisen hjemme i Trollhättan – før han nå slo til i skøyteboblen i Heerenveen. Foto: nilsvdpoel.fanpage

– Mange prater om suksessen vi hadde på 60, 70 og 80-tallet. Deretter kom en real nedtur for oss, da skøyter gikk fra å være en utendørssport til å bli en innendørssport, sier Mattias Hadders.

Redningen for Nils van der Poel og svensk skøytesport ble bandyhaller, som ble bygd her og der – også i van der Poels hjemby Trollhättan. Han hadde tenkt å bli bandyspiller, men begynte å gå runder av 250 meter på bandybanen i stedet. Der av hans effektive svingteknikk.

– Svakheten hans er langsidene, sier van der Poels mangeårige trener.

Samt «utstyret». Inntil Nils van der Poel for halvannen uke siden feide inn til personlig rekord 6.08,39 og 2. plass bak uslåelige Patrick Roest (6.05,95) i sesongens andre og siste verdenscup i Thialf-boblen, var skøytejernene et stykke fra gode å ha med å gjøre.

– Han har ikke så god kontroll på utstyret. Da han gikk i verdenscupen i Harbin (Kina) en gang, kakket han bort i skøyten til en konkurrent og kom til meg for å få det rettet opp klokken 22.00 om kvelden før neste dags løp. Klokken ble 04.30 før jeg fikk det i orden, sier Mattias Hadders.

Johan Röjler sier at det er 10.000-meteren de «den siste uken» har konsentrert seg om. Han understreker imidlertid at Nils van der Poel gikk veldig bra på 5000 meter for 10 dager siden, og mener det ikke er noen grunn til at han skal være dårligere enn Patrick Roest på den distansen – hvis han kun har fokus på den.

Det har han gitt seg muligheten for de siste dagene. Ifølge Röjler er nemlig Nils van der Poel også flink til å slappe av i sengen.

– I situasjoner som denne, rett før VM, er han veldig god til det, sier Johan Röjler.