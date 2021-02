Kommentar

Bildene vi ikke får se: Nødt til å bli nedtur

Av Leif Welhaven

Bildet av Johannes Høsflot Klæbo fra herrestafetten i Seefeld sier mye om et ekstremt norsk mesterskap. Hvordan blir det to år senere – uten publikum på plass? Foto: Bjørn S. Delebekk

Verdensmesterskapet på ski kan ikke unngå å bli småtrist. Samtidig slipper vi forhåpentligvis en reprise av det som virkelig smerter for skisporten.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er nesten vemodig å tenke på hvordan det stort sett var forrige gang VM på ski ble arrangert. I postkortvakre Seefeld ble det – i alle fall sett gjennom raske, norske skibriller – en praktfull parademarsj.

Minnene fra et VM i «rødt, hvitt og rått» er så mange. Det hele illustreres treffende gjennom superfotograf Bjørn S. Delebekks blinkskudd fra da Johannes Høsflot Klæbo paraderte inn herrestafetten, etter at Sergej Ustjugov «forsvant».

Norsk fest i løypene.

Norsk fest på tribunene.

En kveldsstemning der publikum var opptatt av alt annet enn Antibac og kohorter.

Tallenes tale fra 2019 tyder på at fryktelig mye skal til for at den norske leiren kan oppnå tilsvarende i Oberstdorf to år senere:

I herrelangrenn ble det arrangert seks renn. Like mange hadde norsk vinner, og Martin Johnsrud Sundbys etterlengtede gull på 15 kilometer var åpenbart det emosjonelt sterkeste minnet.

På kvinnesiden fikk alle individuelle øvelser norsk gull, mens svenskene tok seg av lagsprint og stafett.

Maren Lundby og Jarl Magnus Riiber triumferte også i et mesterskap der herrehopp var den eneste varianten uten norsk fleksing av muskler.

To år senere tyder mye på at Aleksandr Bolsjunov i seg selv er tilstrekkelig til at medaljestatistikken ikke blir så norskdominert denne gangen.

Det kan også bli noen interessante dueller på kvinnesiden, selv om Therese Johaug etter all sannsynlighet fortsetter sankingen der hun er sterkest.

Men selv om det kan bli noe mindre norsk jubel totalt, er det for skisportens del ingen ulempe om vi får en fasit der ikke én og samme nasjon sitter igjen med 25 medaljer (13-5-7) denne gangen.

Der vi dessverre er garantert en nedtur, er jo alt som gjelder selve rammen rundt arrangementet. Uansett hvor hardt man forsøker, kan du ikke få den samme tv-opplevelsen om komponenten publikum er fjernet fra ligningen.

Litt naivt håpet Oberstdorf-arrangøren i det lengste, men det var jo egentlig åpenbart at covid-19 ikke ville tillate at tribunene ble fylt opp. I stedet må vi bare håpe at smitteverntiltakene fungerer, slik at vi får en sportslig dominert opplevelse fra Tyskland.

Det forutsetter i enda sterkere grad enn hva gjelder smittevern, at skiverdenen er kvitt det som skjemte Seefeld for evigheten. Bildet av skiløperen Max Hauke med sprøyten i armen var jo uten tvil VMs sterkeste øyeblikk sist. Oppfølgingen av politiets etterforskning viste hvordan dopingkampen aldri kan tas alvorlig nok.

En av mange ting vi ikke kan vite rundt coronaåret, er om noen har forsøkt å ta snarveier mens kontrollorganene var svekket av unntakstilstanden. Men dersom det skulle være flere juksemakere der ute, må vi samtidig håpe at den intensiverte kampen er like effektiv som den viste seg å være da politiet aksjonerte resolutt i 2019, basert på omfattende etterforskning.

Her står vi foran VM på ski – et mesterskap som blir rart, og der det er mulig å ha prinsipielt ulike oppfatninger av om det i det hele tatt burde vært arrangert midt i en pandemi.

Men de fleste skiinteresserte vil tenke på alt annet enn covid-19 de kommende dagene. Aller mest på å heie frem nye norske gullmedaljer fra sofaen ...