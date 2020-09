OVERLEGEN: Casper Ruud dominerte fra start mot japanske Sugita i første runde av French Open. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Ruud dominerte fullstendig: Enkelt videre i French Open

(Casper Ruud-Yuichi Sugita 6–1, 6–3, 6–1) Det tok bare ti minutter før Casper Ruud ledet 4–0. Og det var aldri tvil om at nordmannen skulle sende sin japanske motstander ut av French Open.

For Casper Ruud ga japanske Sugita, som er ranket blant de 100 beste tennisspillerne i verden, en leksjon i grustennis fra start i 1. runde av Grand Slam-turneringen i Paris. Og det tok bare halvannen time fra kampen startet til Ruud hadde satt sin første matchball.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen og han har full kontroll hele veien. Det var et par game i andre settet der han var litt ukonsentrert, sier pappa Christian Ruud til Eurosport etter seieren.

Ruud meide over motstanderen fra start og spilte med langt større tyngde i slagene enn motstanderen. Etter bare ti minutter sto det 4–0 og kun 12 minutter senere hadde Ruud vunnet det første settet med 6–1.

Ruud fikk behandling for en vond skulder under semifinalen i turneringen i Hamburg sist uke, men mente at litt hvile etter et hektisk program skulle gjøre plagene uproblematiske. Da kampen var i gang så det ikke ut som problemet plaget Ruud.

– Han dro ikke på alt han kunne på serven og det er smart. Han slo 40 vinnere, sier idrettssjef i Tennisforbundet og Eurosport-ekspert Øivind Sørvald etter kampen i tv-studioet til TV-kanalen.

Pappa Christian Ruud påpekte at banene er høsttunge på grunn av været i Paris som har vært preget av en våt og kald værtype den siste tiden. Han ville ikke garantere noe dersom det ble serving i flere timer i første rundekampen.

Men dette så aldri ut til å bli en lang ettermiddag for Ruud. For i løpet av en time av kampen hadde han tatt de to første settene i kampen. Det andre settet vant nordmannen, som nå er ranket som nummer 25 i verden, 6–3,

Og selv om Sugita ga bedre motstand utover i kampen viste Ruud hvilken klasseforskjell det var på spillerne gjennom flere slag av ypperste klasse.

Og heller ikke tredje settet ble noen opptur for Ruuds motstander. Sugita tok poeng med en gang Ruud senket nivået litt i spillet, men normannen vartet så opp med flere fantastiske slag.Forehandslagene var både velplasserte og vanskelige for motstanderen. Dermed tok det ikke langt tid før Ruud hadde vunnet også tredje settet. For på stillingen 5–1 kunne Ruud serve hjem kampen.

Nå venter Tommy Paul i andre runde. Det ligger an til at denne kampen spilles onsdag. Amerikaneren er ranket som nummer 58 i verden og har spilt godt på grus dette året. I tredje runde er tredjeseedete Dominic Thiem en mulig motstander. I fjor spilte Ruud seg frem til 3. runde der han tapte mot Roger Federer.

Publisert: 28.09.20 kl. 18:13