Da Therese Johaug vant på Beitostølen i fjor foran Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm sto de på pallen sammen. Om det blir renn i år, er det to meter avstand som gjelder.

Langrennsåpningen: Kommunelegen avslo Beito-forslag

Det er bare åtte uker til nasjonal langrennsåpningen på Beitostølen. Arrangøren ønsker å dele inn i kohorter, så de kan være 600 på stadion istedenfor dagens regler på 200. Kommunelegen sier nei.

Skiforbundet og arrangøren på Beitostølen jobber for å legge frem et detaljert forslag for kommunelegen og helsemyndigheter for årets nasjonale langrennsåpning den nest siste helgen i november. Ved siden av NM er dette langrennssportens festhelg, mange får måle seg mot Norges, og dermed verdens, beste langrennsløpere.

– Det blir veldig spennende å se hva vi går i møte. Alt er usikkert egentlig. Vi må ta det som det kommer, sier Therese Johaug til VG.

Normalt deltar 180 menn og 70 damer. Dette er årets viktigste dager for langrennsløperne som ikke er på landslaget, men med ambisjoner om å gå verdenscup.

I tillegg er det normalt støtteapparat, funksjonærer, tilskuere og presse på stadion. Med dagens regler kan det være 200 personer på et arrangement. De anslår at journalistene vil ta 30 av plassene. Arrangøren håper de kan få tillatelse til å ha 600 personer på stadionområdet.

– Vi har et stort område. Det er vår fordel. Vi ser også på muligheten for tre kohorter. Om vi kan ha tre kohorter på stadion med 200 i hver av dem, da blir ting enklere, sier arrangementskoordinator Erik Østli til VG.

FOLKEFEST: Normalt er det mange tilskuere som heier Therese Johaug og resten av langrennsløperne frem på Beitostølen. Her fra 10 kilometeren i 2018. Foto: Olsen, Geir

Det kan de glemme først som sist ifølge kommunelege Arild Jacobsen i Østre Slidre. Det er han som gir godkjennelse til arrangementer i kommunen.

– Jeg har fått flere forespørsler hvor argumentet er at naturen her er stor, og at man da kan være flere. Et eksempel er utekino. Men nei, med dagens regler så kan man ikke være flere enn 200 på ett arrangement, selv om det er god plass, sier Jacobsen til VG.

Det betyr at rundt 60 herreløpere får nei til å gå på Beitostølen.

– Med funksjonærer, presse og støtteapparat, så er det ikke plass til 180 løpere, men kanskje 120, sier arrangementsansvarlig i skiforbundet, Terje Lund til VG.

Ikke tatt kontakt

Kommunelegen forteller at hverken skiforbundet eller arrangøren har tatt kontakt med ham ennå.

– Hva skjer om vi får en oppblomstring av viruset i Valdres? Da blir det ikke noe. Nå er det snart høstferie, da kommer det folk hit, sier Jacobsen og legger til at det er nesten null corona i kommunen akkurat nå.

Normalt står smøretrailerne og smørebodene på enden av stadion. Selv om de står 300 meter fra start, så blir de neppe å se på stadionområdet i år.

– Så lenge de er på stadion, så er det å tøyle strikken. Løperne har ikke vondt av å hente skiene sine å komme med dem selv, sier kommunelege Jacobsen.

Han legger til at det skal gå fort å ta stilling til søknaden fra skiforbundet og arrangøren når han først får det på bordet.

– Men tre-fire uker før det begynner bør jeg høre fra dem, sier Jacobsen til VG.

Therese Johaug er forberedt på utfordringer:

– Slik er tiden nå. Det er bare å trene på og forberede seg. Skirennene blir som de blir. Det er vanskelig å stå her å si det ene eller andre slik situasjonen er.

Må skille damer og menn

I 2016 vant en «ukjent» Johannes Høsflot Klæbo sprinten på Beitostølen. Det sier noe om hvor viktig langrennsåpningen kan være. Han gikk seg rett inn på verdenscuplaget til verdenscupstarten helgen etter, og ble nummer tre på sprinten i Ruka i Finland.

GJENNOMBRUDDET: Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten på Beitostølen i 2016. Dermed ble han «allemannseie». Foto: Terje Pedersen / NTB

For at nasjonal langrennsåpning kan finne sted med dagens begrensninger vil arrangøren skille damer og menn.

– Med begrensning på 200 på stadion må damene gå, deretter må vi stenge stadion i to timer, så kan guttene komme. Det må være to adskilte skirenn hvor vi skiller damer og menn, sier Østli.

Med grense på 200 vil det ikke bli tilskuere, dermed blir det mindre behov for funksjonærer, parkeringsvakter og opplegg på stadion med stadionspeaker og storskjerm.

Hverken Østli eller Lund ser for seg at langrennsåpningen blir avlyst.

– Jeg er positiv. Vi finner løsninger. Så håper vi jo selvsagt at utviklingen i Norge skal gå slik at det blir mulig med flere enn 200 personer, men vi må bare vente å se, sier Lund til VG.

I tillegg til langrenn er det kombinert på Beitostølen denne helgen.

PS! Rakfiskfestivalen i Fagernes, i samme kommuen, er avlyst. De måtte kaste inn håndkleet på grunn av dagens coronaregler.

