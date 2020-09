Kommentar

Urimelig mot Kjøll

Av Leif Welhaven

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll fikk tidligere i september overlevert en rapport om rasisme i idretten. I bakgrunnen: Kultur- og idrettsminister Abid Raja. Foto: Terje Pedersen

Idrettspresident Berit Kjølls utpreget dannede og diplomatiske linje har ikke alltid slått like heldig ut. Men coronakritikken hun nå får fremstår urettferdig.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hva innebærer det å ta samfunnsansvar for en idrettsleder i en pandemi?

Er det å respektere at idretten som andre sektorer bør forholde seg til at smittevernhensyn har forrang i en ekstrem situasjon? Eller innebærer det å stå mest mulig på barrikadene og brøle høyt om behovet for at seg og sitt bør ha særbehandling fordi det er så viktig?

Her har Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund lagt seg på veldig forskjellige linjer de siste månedene. Under Berit Kjølls ledelse har NIF hatt tett dialog med myndighetene, og arbeidet for gjenåpning når virussituasjonen tillater det. i det som fremstår som en vennlig og tett dialog med myndighetene, der kampen for best mulig kompensasjonsordninger har vært en primæroppgave. Kjøll har håpet på åpning, men har ikke valgt angrepsstrategien overfor hva regjeringen velger etter å ha fått råd fra helsehold.

les også Går ut med knallhard kritikk av Kjøll og NIF: – Ikke godt nok

Dette står i sterk kontrast til den agiterende, nærmest kampanjelignende tonen Norges Fotballforbund har valgt for å få hele fotballen til å rulle igjen. Senest for noen dager siden kom angrep fra offisielt NFF-hold om at det er uforståelig at bredden ikke får spille, og forbundet har også prestert å hevde at fotballen ikke trenger noe unntak fra enmetersregelen, som om en meter er noe annet med drakten på.

Det begynner nå å bli en god stund siden NFF klarte å overbevise myndighetene om å få toppen i kontakt under klare tiltak, og også barn og unge er i gang igjen for en god stund siden. Det samme gjelder idrettsgrener som ikke er avhengig av kontakt innenfor en meter.

Men det store spørsmålet er hvilken grunn idretten har til å klage over at ikke alt og alle får boltre seg med kontakt? Og hvilken av idrettsorganisasjonene har egentlig valgt den mest ansvarlige og fornuftige tilnærmingen?

les også Okparaebo om rasisme: – Det går på selvfølelsen

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at krefter innen fotballen over tid har irritert seg over det de opplever som defensivitet fra NIFs side.

Samtidig finnes det aktører med nøkkelverv i idretten, som ikke setter utpreget sans for hvordan fotballen har inntatt en så dominerende rolle for seg og sitt, i ordskiftet om corona og gjenåpning.

Men misnøyen både den ene og den andre veien har vært lite fremmet offentlig, med unntak mye klaging fra fotballfolk i sosiale medier om at 50.000 breddefotballspillere har fått sesongen spolert.

Nå ser vi imidlertid den første tydelige internfighten i idretten.

les også Disse vil NIF prioritere når breddeidretten åpner for kontakttrening

Lederen i Indre Østfold Fotballkrets, Ane-Guro Skarre Rekdal, retter en skikkelig bredside mot Berit Kjøll.

«Vi har savnet et mye mer synlig, kritisk og fremoverlent idrettsforbund. Vi har savnet en idrettspresident som har vært villig til å stå på barrikadene for sine medlemmer, og ikke bare vise seg i mediene når hun kan klappe seg selv på skuldra», skriver Rekdal i et innlegg.

Hun trekker også frem det magiske ordet samfunnsansvar, i en kontekst som handler om å vise frem hvor viktig idretten er.

På den ene siden er det forfriskende at Skarre Rekdal ønsker å reise en tydelig debatt om veivalg, det er sunt for ordskiftet.

les også Ber NIF droppe breddefotball fra ønskeliste til regjeringen

Men innholdet hennes vitner om en forholdsvis nærsynt verdensanskuelse. Det er helt riktig at idrett, og ikke minst fotball, spiller en svært viktig rolle i manges liv. Likevel er det lov til å spørre om kretslederen og hennes meningsfeller på et punkt overspiller egen hånd en smule, i en begrenset tidsperiode der smittevernhensyn, liv og helse må komme først. Visst er det trist med frafall fra fotballen, en sosial funksjon som uteblir og glede som mange blir fratatt. Men er det tilstrekkelig til å mene at åpning for flest mulig er et hensyn som er viktigere enn å følge helsefaglige råd, og er idrettspresidenten svak når hun velger å akseptere myndighetenes smittevernfaglige vurderinger.

I sum fremstår kritikken mot Berit Kjøll urimelig i denne saken. Presidenten fortjente pepper for å ha vært altfor slapp da IOC nølte med å utsette OL. Men at hun mener en verdibasert organisasjon gjør klokt i å kjempe innenfor en ramme av smittevernfaglige grenser, i stedet for å agitere for at voksnes fritidsidrett skal særbehandles, er å skyte over mål.

Publisert: 23.09.20 kl. 21:53