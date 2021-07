Jakten på OL-gull Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum er blant Norges fremste gullhåp i OL. Ida Høidalen Av Publisert 23. juli, kl. 15:44 Alejandro Gutiérrez Mora / FIVB Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

I den lille Vestlandsbygda Sand gjør verdens beste sandvolleyballpar viktige forberedelser til sommerens OL.

Christian Sørum reiser fra Oslo annenhver uke for å kunne trene sammen med makker Anders Mol og resten av «Beachvolley Vikings».

Etter 18 måneders coronapause har duoen igjen vist at de er nummer én i sin idrett.

Men hvordan trener man egentlig for å bli verdens beste sandvolleyballspiller?

Sveip videre for å lese om hva som skal til for at Anders Mol og Christian Sørum holder seg på toppen.

BEST I VERDEN: Christian Sørum og Anders Mol feirer etter en turneringsseier i Mexico i april. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / FIVB

Anders Mol (23) og Christian Sørum (25) trener på situasjoner de ikke kan få i kamp for å kunne kjempe om OL-gullet i Tokyo. – Det blir rundt 16 timer med ball hver uke, forteller Mol.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Når du er helt fersk, terper du gjerne mer på teknikk og hvordan du faktisk skal gjennomføre slagene. På vårt nivå er det ikke så nøye hvordan du gjør det, det handler mer om å bli utfordret på den teknikken du allerede har, sier Christian Sørum.

Han og makker Anders Mol «møter» VG i coronavennlig stil - gjennom en Facetime-samtale fra et hotellrom i mexicanske Cancún. De har gledet seg lenge til å gjøre comeback i sandvolleyballsirkuset og til å spille sine første storturnering på 18 måneder. Det er to måneder til OL.

Og gjensynet med de argeste OL-konkurrentene kunne ikke gått bedre. Mol og Sørum vinner begge turneringene i Mexico - og taper ikke en eneste kamp.

Comebacket er imponerende. Ikke bare har de to hatt en pause fra World Tour-turneringer siden september 2019 - Mol har også slitt med skader i en lang periode, og de to har ikke fått trent sammen like mye som de helst skulle.

Likevel viser de igjen at samspillet mellom dem er optimalt, og de befester sin posisjon som verdens beste sandvolleyballduo. Det har de vært rangert som siden august 2018. Hvordan er det mulig å være så overlegent gode over så lang tid? Mol og Sørum har tatt med VG inn i treningshverdagen bak suksessen.

To økter om dagen

Det meste av treningen Mol og Sørum har sammen skjer i en liten bygd på Vestlandet - med det passende navnet Sand. Det er langt fra Copacabana og Playa del Carmen, men også i kalde Norge kan man bli best i en idrett som spilles på nettopp sand.

Der trener de sammen med Norges nest beste lag, og andre halvdel av «Beachvolley Vikings», Hendrik Mol og Mathias Berntsen. Treningen foregår på spillernes tidligere videregående skole, ToppVolley Norge.

Ettersom Sørum bor på Østlandet, møtes duoen som regel annenhver uke for samling med hele teamet.

– Det er de beste innendørsfasilitetene i Norge for sandvolleyball. I løpet av en sånn treningsuke, kjører vi ofte to økter om dagen, forteller Mol.

De trener aller mest med ball. «Rundt 16 timer i uka», forteller Mol. Dagens første treningsøkt er gjerne en rolig balløkt. Deretter kommer en pause til mat og restitusjon, før det i økt nummer to er mer spillnært.

Samlingene består som regel av to balløkter hver dag.

– I tillegg kan vi ha to-tre styrkeøkter i uka. Det er kort fortalt en veldig vanlig treningsøkt for oss, sier Mol.

– Gjør det så vanskelig for oss selv som mulig

Er du nybegynner og tenker du skal trene for å bli bedre til å spille volleyball, er det vanlig å tenke at man begynner med å terpe på slagene: Fingerslag og baggerslag. Det er ikke tilfellet for verdens beste.

– Vi kan jo teknikken og slagene. Så det handler om å gjøre det med et visst press eller et visst nivå mot deg. Du må legge opp til makkeren din i vanskelige situasjoner for eksempel. Vi trener da ikke nødvendigvis på hvordan du legger, men du må bli utfordret på situasjonen, sier Sørum.

– Vi vet hvordan et fingerslag skal være, og jeg har også et veldig ulik teknikk på både fingerslag og baggerslag sammenlignet med Christian. Det handler mer om å gjøre det presist og å gjøre det lesbart for makkeren din - det skal være lett for ham å se hvor ballen kommer. Det er det som er veldig viktig, sier Mol.

Et eksempel på hvordan de to gjør det «vanskelig for seg selv» er hvordan de trener på å ta imot serven. Da kan personen som server for eksempel stå på en kasse og gjerne enda nærmere enn «baklinja». Baklinja er banens bakerste punkt, og serveren må vanligvis stå bak denne.

– Når den dras nærmere, kommer serven fortere. Da utfordres spillet til å være enda skarpere. Det er vanskeligere å ta imot serven når det er så kort tid. Da får du enda mindre tid til å tenke på. Vi prøver å gjøre det så vanskelig for oss selv som mulig hele tiden med teknikktreningen. Vi setter oss i så vanskelige situasjoner som i kanskje ikke får i kamp, men da blir det igjen enda lettere i kamp. Det er det som er filosofien, forklarer Mol.

PS: Anders Mol og Christian Sørum spiller første OL-kamp lørdag 24. juli 15.00 norsk tid mot australske McHugh/Schumann. OL sendes på TV Norge og Discovery+.