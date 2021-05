VANT: Casper Ruud vant kvartfinalen i Madrid Open. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Ruud klar for semifinale i Madrid etter storspill

(Casper Ruud – Alexander Bublik 7–5, 6–1) Casper Ruud vant et jevnt førstesett og var helt overlegen i det andre settet - og spilte seg til semifinalen i Madrid Open.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ruud har nå spilt seg frem til semifinalen i de tre siste Masters 1000-turneringene på grus (i Roma i fjor høst, i Monte Carlo i april og nå i Madrid).

I semifinalen møter Ruud vinneren av kampen mellom Matteo Berrettini og Cristian Garin.

Med fredagens seier, ligger Ruud an til å klatre helt opp til 16. plass på verdensrankingen.

Casper Ruud og Alexander Bublik - nummer 44 i verden - fulgte hverandre tett gjennom det første settet. I det første settet fikk Ruud for første gang i turneringen en breakball mot seg, men nordmannen holdt serve. Det gjorde også Bublik lenge, men på stillingen 6–5 til Ruud, fikk nordmannen kampens første servebrudd. I et langt og dramatisk game fikk Ruud flere settballer og på den fjerde gikk det veien for 22-åringen, som vant det første settet 7–5.

I det andre settet spilte Ruud seg frem til tre breakballer i Bubliks andre servegame. Bublik forsøkte seg med sitt sedvanlige offensive spill og avverget den første break-muligheten, men Ruud sikret seg servebruddet med sin andre mulighet.

Med serverbruddet i boks, hadde Ruud full kontroll og vant til slutt 6–1 i det andre settet.

Ruud har slått flere antatt bedre spillere på vei til semifinalen.

I den første runden slo han stortalentet Felix Auger-Aliassime, nummer 20 i verden. Ruud hadde full kontroll mot canadieren og slo ham 6-1, 6-4. Ruud fikk en, på papiret, langt lettere motstander i runde to og slo japaneren Yosihito Nishioka 6-1, 6-2, før han altså møtte verdensfemmer Stefanos Tsitsipas i den tredje runden. Der ble det seier 7-6(4), 6-4 for nordmannen.

I den andre semifinalen i turneringen møtes Dominic Thiem og Alexander Zverev.

PS! Du kan følge Casper Ruud i Madrid Open på Discovery+. Semifinalen spilles lørdag.