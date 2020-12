Rosenborg slo tilbake på mesterlig vis i «hatoppgjøret»

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Molde 3–1) Seiersmålet til kaptein Tore Reginiussen (34) stod for alt det Rosenborg har manglet den siste tida. Med to scoringer av en heltent Dino Islamovic (26), og ledere som gikk foran, var det ingenting ved Åge Hareides mannskap som minnet om «rævvafotball».

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

– Det er mange som skiller seg ut i dag. Dette er en stor kamp i Norge, og vi viste at vi er best i Norge - selv om vi er på fjerdeplass nå, sier Islamovic til Eurosport.

Rosenborg spilte sin beste kamp på lang tid da anledningen krevde det. Fra første spark på ballen klinket hjemmelaget til i dueller, og tok kontringer da muligheten bød seg. Og da Tore Reginiussen kastet seg frem med hodet først på Per Ciljan Skjelbreds (33) perfekte innlegg, var det betegnende for noe av det trønderne har manglet den siste tida.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Molde, som hvilte seks spillere fra den tre dager gamle kampen mot Rapid Wien, bidro til det som var en jevnspilt og fartsfylt affære mellom to gode lag, med ulike utgangspunkt. Mens Molde allerede har sikret sølvet, måtte Rosenborg vinne for å ha fortsatt håp om bronsemedaljer og europacupspill.

– Vi var rett og slett ikke bra nok, og de vinner fortjent. Det er utrolig skuffende, siden vi ikke har tapt på mange kamper, sier Magnus Wolff Eikrem til Eurosport.

Klassisk RBK

Det tok ikke mer enn ni minutter før Rosenborg viste at de mente alvor etter fire tap på de fem siste seriekampene. Toppscorer Kristoffer Zachariassen timet løper perfekt i bakrom - eller var det offside? - og la ballen femogførti grader tilbake.

Fra sju meter kunne ikke Dino Islamovic misse på det åpne målet, selv om han skulle misse på langt større muligheter senere i kampen.

Men det skulle ikke ta lang tid før bortelaget svarte. For selv om Molde ikke hadde like mye å spille for som Rosenborg, lever kampene mellom de to erkefiendene sitt eget liv. Trener Erling Moe hadde nok dessuten lyst til å sette en stopper for trøndernes lange rekke av Rosenborgseire over Molde på Lerkendal.

Mathis Bolly dro seg enkelt ned til dødlinja på venstre og slo inn. Foran mål hang Ohi lenge og avsluttet perfekt i hjørnet ballen kom fra. Flere mål ble det ikke i en god førsteomgang.

Tore på sporet

Andre omgang åpnet som den første; med to lag som begge kjempet om initiativet fra start av. Og det var hjemmelaget som luktet moldeblod først.

En tidvis dominerende Skjelbred slo det som så ut til å være et litt for langt innlegg mot bakerste stolpe. Men kaptein Reginiussen tok sats, gikk «all in» og stupheadet inn 2–1 nede i hjørnet.

Molde løftet laget sitt, og gjorde flere bytter, men Rosenborg lot seg ikke tvinge tilbake langt inne på egen halvdel, og fortsatt å angripe når sjansen bød seg. Nevnte Islamovic svidde to enorme sjanser da det så ut til å være langt enklere å score.

Dino-show

Men så.

Åtte minutter før slutt vant Rosenborg nok en gang igjen ballen høyt i banen, og kontret på høyre. Islamovic fikk ikke avslutta, men Zachariassen kom i kjent stil etter. Da han ble felt innenfor 16-meteren, pekte dommer Espen Eskås resolutt på straffemerket.

Denne gangen var Islamovic like resolutt som han var elegant. Da så Molde slitne og resignerte ut, og hjemmefansen kunne benytte resten av kamptida på å synge seg varm i minusgradene på Lerkendal.

Publisert: 13.12.20 kl. 19:48 Oppdatert: 13.12.20 kl. 20:00

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 29 25 3 1 100 – 32 68 78 2 Molde 28 18 2 8 68 – 35 33 56 3 Vålerenga 29 14 10 5 47 – 33 14 52 4 Rosenborg 29 15 6 8 50 – 35 15 51 5 Kristiansund 29 12 12 5 56 – 42 14 48 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk