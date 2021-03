SLÅTT UT: Stig-André Berge klarte ikke å sikre seg en OL-plass. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Berge slått ut i OL-kvalifiseringen – har én mulighet igjen

Stig-André Berge (37) tok bronse under OL i 2016, men har nå kniven på strupen om han skal kvalifisere seg til årets OL.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Det ble i det hele tatt en tung uke for de norske bryterne under OL-kvalifiseringen i Budapest. I hver vektklasse var det to OL-billetter til de to fremste, men ingen av de norske deltagerne klarte å ta seg til finalen.

– Det er klart at vi er svært skuffet, men nå må vi riste av oss dette og se frem mot den siste kvalifiseringen i mai. Vi har fortsatt en mulighet igjen og vi skal bruke tiden godt fremover for å være best rustet til neste kvalifisering i Sofia, sier sportssjef Erik Rønstad til VG.

Lørdag røk Berge ut mot ungareren Erik Torba. Han kan fremdeles komme til bronsefinalen, men vil altså ikke klare å ta seg til finalen som ville gitt en plass i sommerens OL.

– Jeg vil til OL. Vi må på jobb, og det er resultater som betaler regningene våre, sa Stig-André Berge til VG i januar.

Grace Bullen og Iselin Solheim ble begge slått ut fredag, mens Morten Thoresen og Per Anders Kure ble slått ut lørdag. Felix Baldauf og Oskar Marvik fikk ikke deltatt i stevnet etter å ha testet positivt for covid-19 tidligere denne uken.

Fremdeles er det én sjanse igjen for bryterne. Det er en ny kvalifisering i bulgarske Sofia i mai. Den kvalifiseringen gjelder for brytere fra hele verden og kravet er igjen finaleplass for å få en plass i OL.