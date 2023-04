Det vil bli gjennomført en ny maratonøvelse som innebærer blandet lagkonkurranse under Paris-OL i 2024.

Ny øvelse under OL i Paris 2024

Under Paris-OL i 2024 vil det blir avholdt en blandet lagkonkurranse i maraton, der de to utøverne skal løpe to runder hver.

Distanseløpet på 42,195 kilometer er planlagt å gjennomføres 7. august 2024. Den vil være åpen for 25 nasjoner med én mann og én kvinne på hvert lag.

De to utøverne skal løpe to runder hver på litt over 10 kilometer.

De olympiske sommerlekene i 2024 vil avholdes mellom 26. juli og 11. august i den franske hovedstaden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post