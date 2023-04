Filip Kostic, Dusan Vlahovic og resten av Juventus-spillerne har fått selskap av Paul Pogba i troppen igjen.

Pogba tilgjengelig igjen etter skade

Paul Pogba kan bli å se på banen igjen når Juventus tar imot Sporting Lisboa i kvartfinalen i europaligaen.

NTB

Det opplyste Juventus-manager Massimiliano Allegri onsdag.

– Paul er kalt opp, vi får se i morgen. Det er viktig at han fullførte et par treningsøkter med laget. Det er viktig å ha ham på sitt beste i siste del av sesongen, sa Allegri og la til at Pogba har et stykke igjen før han er helt på topp.

Pogba har ikke rørt mye på seg etter at han forlot Manchester United i juli. Han har slitt med flere skader. Aller sist en lårskade han pådro seg i midten av mars. Han har til sammen spilt 35 minutter for Juventus denne sesongen.

Kampstart i Torino mot Sporting er klokken 21 torsdag kveld.