United vant da skadelisten ble større: Keane mener Maguire var heldig

(Nottingham Forest – Manchester United 0–2) Manchester United tok over tredjeplassen etter seieren mot Nottingham Forest. Et skår i gleden var det at Marcel Sabitzer ble skadet.

Manchester United brente vanvittig mange sjanser, men scoringer fra Antony og Diogo Dalot gjorde at de festet grepet om Champions League-plassen.

Det ble dermed en etterlengtet borteseier for Manchester United, som har tapt de to siste bortekampene i Premier League, med 0–7-tapet mot Liverpool og 0–2-tapet mot Newcastle.

– Det var veldig bra. Vi vet det er tøft her. Vi håndterte kontringsstyrken til Forest veldig bra, sa Bruno Fernandes etter kampen.

SKADET: Marcel Sabitzer scoret to mål mot Sevilla på torsdag. Her under oppvarmingen på søndag, før han skadet seg.

Det startet tungt for gjestene på søndag, for skadene har for alvor begynt å hope seg opp for Manchester United. Mot Nottingham Forest måtte Marcel Sabitzer kaste inn håndkleet allerede på oppvarmingen.

– Det er dårlige nyheter for oss. Men Christian gjorde en veldig bra jobb med å erstatte ham, sa Fernandes etter kampen.

I 2–2-oppgjøret mot Sevilla på torsdag skadet begge midtstopperne Lisandro Martínez og Raphaël Varane seg. Martinez er skadet resten av sesongen.

Med Sabitzer ute kom Christian Eriksen inn, som selv har slitt med en ankelskade som han kommer tilbake fra. Manchester United har en enormt god statistikk så lenge Eriksen, Casemiro og Fernandes starter sammen på midtbanen. I de 17 kampene de har gjort det denne sesongen har de vunnet 15 av kampene og spilt uavgjort to ganger.

Det bølget mye frem og tilbake i første omgang, og flere mente at Harry Maguire var heldig som ikke fikk straffe imot da ballen traff ham i armen på en corner.

– Det er definitivt et straffespark. Det er en fryktelig dårlig avgjørelse. Hvordan VAR ikke har plukket det opp er helt utrolig. Så vi får sikkert en unnskyldning i morgen, som ikke betyr noen ting, sa en tydelig irritert Nottingham Forest-manager Steve Cooper etter kampen.

– Han fortjener antagelig den flaksen at det ikke blir blåst mot ham, sa tidligere Manchester United-spiller Roy Keane i Sky sports-studioet om at Maguire slapp unna. Maguire har måtte tåle mye kritikk for hans prestasjoner på banen.

Se situasjonen under her:

Manchester United var likevel det beste laget i første omgang og Antony satte fortjent inn ledelsen da returen på Anthony Martials skudd havnet rett i føttene på brasilianeren.

I andre omgang produserte bortelaget mange sjanser, men Nottingham Forest, som sliter tungt i bunnen av tabellen var heller ikke ufarlige, men det var United som fortjent doblet ledelsen med et kvarter igjen å spille. Antony spilte herlig gjennom Diogo Dalot som sikkert satte inn det andre.

– Det var et spesielt øyeblikk. Det kom på et viktig tidspunkt også, sa Dalot om hans første Premier League-scoring.

Manchester United vant med det kampen 2–0 og klatret forbi Newcastle opp på 3. plass på tabellen. Nottingham Forest ligger på nedrykksplass, kun målforskjell skiller dem Everton på trygg plass.