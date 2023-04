Stavanger Oilers jubler for scoring i tirsdagens kamp mot Storhamar. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Stavanger Oilers utlignet NM-finalen i ishockey – vant 3-1 borte mot Storhamar

Stavanger Oilers sørget for full finalespenning i NM-sluttspillet i ishockey med 3-1 over Storhamar på bortebane tirsdag. Det står 2-2 sammenlagt.

NTB

Christoffer Karlsen ble avgjørende i kampen med sine to scoringer. I tillegg scoret Rob Allen Bordson, mens Eirik Salsten sto for vertenes mål.

Etter at Storhamar hadde vunnet begge de to første kampene, slo Oilers tilbake med en svært viktig seier i egen hall i kamp tre. Tirsdagens resultat gjør at lagene står likt på 2-2 før de siste oppgjørene i finaleserien.

Der skal Oilers i tillegg ha fordelen av to hjemmekamper som følge av seieren i grunnspillet. Neste kamp spilles i Stavanger torsdag.

Årets NM-finale er en kopi av fjorårets tittelduell, der Oilers ble mester med 4-0 sammenlagt. I år det langt jevnere.

Åtte titler

Oilers har vunnet hele åtte NM-titler siden 2010, mens Storhamar totalt er blitt norgesmester sju ganger (sist i 2018).

Oilers fikk en kjempestart på kampen på Hamar da Christoffer Karlsen kastet seg fram og dyttet en løs puck i mål.

Storhamar-keeper Trym Gran reddet den første avslutningen, men pucken ble liggende på målstreken, og der var Karlsen først.

Avgjørelse

Sju minutter ut i annen periode kom utligningen i overtallsspill. Eirik Salsten fikk pucken på linjen og slo den inn foran mål. Den traff deretter skøyten til Rokseth, som måtte se den seile inn i eget mål.

Fem minutter ut i siste periode tok Oilers ledelsen igjen da Bordson fikk tid og rom foran Gran. Målvakten var på pucken, men kunne ikke holde den ute av nettet.

Med seks minutter igjen pirket Karlsen pucken i mål og avgjorde langt på vei kampen. Ludvig Hoff gjorde en god jobb i forkant av målet.