Solveig Løvseth fra Trondheim tok sin første pallplass i verdenscup i natt. Foto: Mikal Iden / Norges Triatlonforbund / NTB

Triatlon: Første pallplass for Løvseth i verdenscupen

Triatlet Solveig Løvseth noterte seg for sin første pallplass på verdenscupnivå da hun løp inn til 3.-plass i New Zealand.

NTB

Det er samme konkurranse hvor OL-vinner Kristian Blummenfelt havnet på pallen for første gang tilbake i 2015.

Løvseth var 17 sekunder bak Nicole van der Kay fra New Zealand. Ainsley Thorpe, også fra New Zealand, ble nummer to.

Trondheimsjenta Løvseth var på 6.-plass før løpedelen og kom seg raskt i tet med van der Kay og Thorpe, men hjemmeduoen var for sterk for nordmannen.

Norgesmesteren fra i fjor satser mot neste års OL.

Herreklassen i New Zealand var uten norsk deltakelse.

