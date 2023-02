Aleksander Aamodt Kilde avbildet med en bandasjert hånd på et pressetreff i Kitzbühel nylig. Fartskongen vet ikke om han fullfører tirsdagens superkombinasjon i alpin-VM.

Kilde kan hoppe av VM-kombinasjonen: − Kommer til å være litt smart

Aleksander Aamodt Kilde (30) kan komme til å hoppe av superkombinasjonen i VM etter super-G-rennet. Han vil være taktisk i vurderingen.

Håndtrøbbel har gjort at Kilde ikke har kjørt slalåm i forkant av mesterskapet i franske Courchevel og Meribel.

– Jeg stiller med blanke ark og ser det an lite grann. I og med at dette er et VM der jeg er lysten på å prestere i fartsdisiplinene, kommer jeg nok til å være litt smart i avgjørelsen som skal tas, sa han til NTB under 48 timer før herrealpinistenes VM-åpning.

Tirsdagens kombinasjonsrenn består av super-G og slalåm. Kilde – som tok OL-sølv i kombinasjonen for ett år siden – vil ikke ta noen sjanser som kan gå utover mulighetene i utforkonkurransen noen dager senere.

– Jeg kan ikke få en «dette kan jeg ikke gjøre igjen»-følelse. Det vil gå utover starten min i utfor, og den er veldig viktig her. Jeg er avhengig av å kunne stake hardt for å henge med på toppen. Alt henger sammen.

Atle Lie McGrath og Adrian Smiseth Sejersted skal også ta del i VM-kombien.

Håndskaden stammer fra at han var borti isen på en utfortrening i Kitzbühel.