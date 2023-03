TAP: Danske Holger Rune tapte semifinalen i Mexican Open mot Alex de Minaur forrige fredag. Nå er han en av favorittene i Indian Wells i USA.

Holger Rune ble skremt: Måtte endre reise-planene før storturnering

Tenniskometen Holger Rune (19) hadde tenkt å krysse grensen mellom Mexico og USA til fots på vei til storturneringen Indian Wells. Men en kidnapping førte til endringer i planen.

Rune hadde med seg et semifinaletap i bagen mot Alex de Minaur, da han skulle reise fra Acapulco og Mexico til USA. Nå forteller managermamma Aneke Rune at reisen ble et styr.

Planen var at 19-åringen og hans team skulle ta fly til grensenbyen Tijuana og gå over grensen til USA. Men så fikk Team Rune skrekken.

– Vi hadde tenkt å leie en bil å kjøre to timer til Palm Springs, da vi hadde krysset grensen til USA. Men da Tijuana er rangert som den mest kriminelle byen i verden, det har iallfall jeg lest og det hadde vært en kidnapping der, så turte vi ikke det, sier Holger Runes mor og manager Aneke Rune til Berlingske Tidende.

Indian Wells ligger i California, 20 mil fra grensen til Mexico.

Det er en stjernespekket turnering når Indian Wells nå er i gang i California. Casper Ruud møter Diego Schwartzman fra Argentina fredag kveld, mens danske Holger Rune spiller sin første kamp i storturneringen (ATP 1000, nivået under Grand Slam) lørdag.

For å komme seg trygt frem ble løsningen for Team Rune å leie et privatfly.

– Vi kom i sikkerhet, sier mor Rune.

Holger Rune har slått seg inn i tennisverden med temperament og storspill. I fjor slo han selveste Novak Djokovic i ATP-finalen i Paris:

Den fargerike dansken er nummer åtte i verden, og en av favorittene i Indian Wells. Lørdag møter han

Mexico og Team Rune er en kombinasjon med noen utfordringer. Også på vei til Mexico ble det trøbbel.

– Det var helt vanvittig, det var ingen fly og avlysninger hele tiden. Og da vi omsider skulle med et forsinket fly, så var det først seks timer forsinket før det ble innstilt, derfor kunne jeg levende se for meg at det kunne skje igjen, sier mor Aneke Rune til Berlingske Tidende.

Verdensener Novak Djokovic spiller ikke i USA, serberen har ikke tatt coronavaksine og får dermed ikke innreise. Det gjør at Carlos Alcaraz er seedet som nummer én i turneringen, Stefanos Tsitsipas som nummer to og Casper Ruud som nummer tre.

Få full oversikt over tennis og annen TV-sport i VGs nye sportskalender.