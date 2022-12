KAN BLI INNBRINGENE: Casper Ruud spiller om en rekordhøy premiesum i Australian Open i januar.

Rekordstor pengesekk i Australian Open

Casper Ruud og resten av tenniseliten skal spille om en rekordhøy pengesum i Australian Open. Totalen runder 500 millioner kroner for første gang.

NTB

Grand Slam-turneringen gikk ut med listen over premiepenger torsdag. Der kommer det fram at totalsummen på rundt 504 millioner kroner er en økning på 3,4 prosent fra i fjor.

Vinneren vil få med seg 19,8 millioner kroner. Skulle man ryke ut allerede i første runde kan man vente seg like over 700.000 kroner, mens en exit i andre runde gir én million kroner. De to sistnevnte er en økning på 3,2 prosent.

Tar man med oppvarmingsturneringer som United Cup, er totalsummen på like over 660 millioner.

Det er en milepæl for Australian Open-arrangøren, som aldri før har rundet 100 millioner australske dollar i totale premiepenger.

– Det er kritisk at vi passer på at de beste spillerne i verden blir kompensert deretter for å sikre fremtidig suksess, sier turneringssjef Craig Tiley.

– I Australian Open har vi økt premiepengene i hver runde fra start til slutt, med de største prosentøkningene i de tidlige rundene, fortsetter Tiley.

Australian Open starter 16. januar i Melbourne.