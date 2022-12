IMPONERER: Magnus Carlsen fotografert i Almaty tirsdag.

Magnus Carlsen holder gull-kursen

Magnus Carlsen (32) økte ledelsen i hurtigsjakk-VM onsdag formiddag. Han vant over tyskeren Vincent Keymer (18) og har nå et helt poeng ned til de nest beste når bare tre partier gjenstår.

Magnus Carlsen ledet før siste dag også i fjor. Han endte opp med samme poengsum som vinneren Nodirbek Abdusattorov - men fikk bronse.

«Tie-break»-reglene den gang gjorde at Carlsen ikke fikk omspill om gullet, selv om han var likt med Abdusattorov. Reglene for ett år siden var at bare de to beste skulle spillet om gullet. Nå til 2022 er reglene endret slik at alle som ender likt skal delta i omspillet om VM-tittelen.

– Dette var bra. Jeg fikk en liten fordel som jeg bygde på. Som ofte skjer, så sprekker de til slutt, sier Carlsen til NRK etter seieren over Keymer.

Nordmannen jager sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk. Han vant i 2014, 2015 og 2019.

Etter som Carlsen frivillig gir fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk i 2023, må han vinne enten hurtig- eller lynsjakk-VM denne uken for fortsatt å kunne kalle seg verdensmester i minst én sjakkgren, noe han har vært sammenhengende siden 2013.

Parti 10: Seier med hvitt

Vincent Keymer trenes av ungarske Peter Leko. Den 18 år gamle tyskeren forsvarte seg lenge godt, men etter trekk 20 begynte Carlsen å få en brukbar fordel. Nordmannen lå også klart best an tidsmessig. Det ble til slutt en ganske enkel seier.

Det gjenstår nå bare tre partier av mesterskapet, som sendes på NRK1 og trolig er ferdig i 15-tiden onsdag.

Torsdag og fredag er det VM i lynsjakk. Carlsen har vunnet VM i denne fartsdisiplinen fem ganger tidligere: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

Manager og pappa Henrik Carlsen er blitt forkjølet og er ikke til stede i spillelokalet i Almaty onsdag.

PS: Reglene for hurtigsjakk: 15 minutter på hver spiller pluss 10 sekunder per trekk.