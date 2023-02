Et luksuriøst høyhus, en hemmelighetsfull restauranteier og hysteriske fans: Slik gikk det da VG forsøkte å få et glimt av livet til Erling Braut Haaland i Manchester.

Erling Braut Haaland: Superstjernen og det nye livet i Manchester

Det er en av de faste autografjegerne som først ser det:

En svær Rolls-Royce med sotede vinduer er på vei ut av Manchester Citys treningsfelt – rett mot klyngen av fans som har tatt oppstilling utenfor den høye inngangsporten.

Mannen brøler til de andre:

«Haaland-bil! Haaland-bil ..!»

Hver dag stopper det minst én City-stjerne her. İlkay Gündoğan og Kevin De Bruyne er de som oftest slår av en liten prat med autografjegerne, er vi nettopp blitt fortalt.

Men Erling Braut Haaland?

– Han ser vi nesten aldri her. Han må bruke en annen inngang eller noe, sier Steve Grady, som flere ganger i uken står her sammen med datteren Chloe (11).

Kommer han virkelig nå?

Først da bilen er noen meter unna, går det an å se det: I sjåførsetet sitter Ivar Eggja, en av Haalands nærmeste hjelpere.

Men bak de mørke vinduene er det ikke mulig å se noen andre.

Bilen kjører bare rett forbi.

Det er en helt vanlig helg i den blå delen av Manchester. Bortsett fra at her handler plutselig nesten alt om en 22 år gammel nordmann – som alle vil ha en bit av, men som nesten ingen kommer nær.

– Sannheten er at når det gjelder Haaland og livet hans her, vet vi ikke så veldig mye om det, sier Jack Gaughan.

Daily Mails Manchester City-reporter synker ned i en sofa utenfor Pep Guardiolas faste pressekonferanserom, et lite steinkast fra klubbens storstue Etihad.

Det har vært mye, sier han. Journalisten har aldri hatt så mye å gjøre som i de syv siste månedene.

De britiske leserne er plutselig blitt helt umettelige.

– Særlig etter at Haaland kom, har interessen rundt klubben bare eksplodert. Alle vil vite hva han gjør, hva han skal, alt sånt. Og så har det jo vært mye annet også. Det har vært galskap, sier han.

– Det føles som Haaland er den første superstjernen City har signert, i alle fall det siste tiåret.

Inne på Manchester Citys store, offisielle fanbutikk understrekes den følelsen.

Veggradene er fulle av skjorter med Haalands navn. Køen i kassen er demotiverende lang.

Jærbuingen er blitt en milliardindustri for Manchester City. Etter at klubben i fjor sommer vant kampen om å få kjøpe Haaland fra tyske Borussia Dortmund, har City solgt dobbelt så mange drakter som på samme tid i fjor.

Noe skyldes nok at klubben vant ligaen forrige sesong, men en butikkansatt forteller at de aller fleste kundene nå kommer for å kjøpe Haaland-drakt. Hver kveld trykkes det opp store hauger med nummer 9, men det blir liksom aldri nok.

Seks år gamle Sebastian Swallow har fått Haaland-drakt av pappa før helgens kamp – og beundrer den stolt.

Journalisten Gaughan sier at det naturlig nok er Haalands utrolige evne til å score mål som fascinerer, men ikke bare det.

– Haaland er nesten litt mystisk. Jeg mener det er et mysterium rundt ham, blant annet fordi han er så god til å holde privatlivet sitt hemmelig for sånne som oss, mener Gaughan.

Noe av det lille man vet, er at Erling Braut Haaland bor i et stort boligkompleks i Manchester.

Han trenger egentlig ikke gå andre steder: I blokken er det både et treningssenter, spisesteder, bibliotek og døgnbemannet service- og sikkerhetstjenester. Og på taket: En hel fotballbane.

Stedet er luksuriøst, men at spillere som Haaland og Jack Grealish bor slik, forteller også noe annet.

De siste årene har mange Premier League-spillere som bor i hus og villaer, opplevd skremmende innbrudd. Derfor vegrer mange seg for å oppholde seg på bakkenivå.

Oppe i høyden, beskyttet av vakter og skjermet fra omverdenen, er det tryggere.

Unmute video

Phil Foden og Jack Grealish sies å være de to som Haaland er blitt best venner med på laget.

Men heller ikke alle journalistene som følger nordmannen og klubben tettest, kan svare skikkelig på spørsmålene de fleste lurer på – som:

Hvordan er Haaland egentlig?

Hva gjør han på fritiden?

– Jeg har snakket med Haaland på tomannshånd én gang – i 90 sekunder. Det er sånn det er for oss skrivende journalistene, de er så skjermet. Jeg må løse det ved å ringe «alle andre» om Haaland, forklarer Gaughan.

Den Manchester-bosatte journalisten har heller aldri sett nordmannen i byen.

– Noen spillere kan du se rundt omkring, men Haaland er faktisk bare blitt filmet et par ganger her, sier Gaughan.

Men det finnes noen som stadig får en bit av Haaland – nemlig de som gir superstjernen noe å bite i.

På den andre siden av byen møter vi Beppe Francesco, restauranteieren som treffer Haaland jevnt og trutt.

Det er fortsatt rolig på Vero Moderno, men om noen timer skal dagens første middagsgjester komme.

For noen måneder siden fikk den italienske restauranten uventet oppmerksomhet da det ble kjent at Erling Braut Haaland hadde gitt de ansatte VIP-billetter til en kamp – som takk for all den gode maten de har laget til ham.

– Han har sin favorittpasta, og vi elsker ham her, sier restauranteieren.

Av hensyn til Haalands ønske om privatliv kan han ikke si så veldig mye, forklarer han. Han vil ikke engang avsløre hvilken pastarett det er snakk om.

Men Francesco bekrefter at også andre City-spillere spiser her.

Han viser vei inn i lokalet. Når Haaland og de andre spillerne kommer hit, sitter de midt blant helt vanlige, sultne gjester. De ansatte passer på, men befolkningen i Manchester er vant til store fotballstjerner. Stort sett får de spise i fred.

Maten på menyen er rimelige pasta- og pizzaretter.

– Haaland er en verdensklassespiller, men han er veldig ydmyk og jordnær. En ekte gentleman med alle, sier Beppe Fransesco.

22-åringen er også blitt observert på de mer eksklusive spisestedene San Carlo og Tast.

Sistnevnte er delvis eid av City-manager Pep Guardiola. Disse restaurantene ligger i nærheten av luksusgaten King Street, der klokkebutikkene og merkevareforretningene ligger tett i tett.

Etter Manchester Citys hjemmekamper er det vanlig å se spillere spise på Tast. Da har de gjerne et privat bord helt for seg selv i den øverste etasjen.

En tidligere fotballstjerne synes egentlig litt synd på Haaland og lagkameratene.

– Det er litt trist at det er blitt sånn. Det er blitt så stor avstand mellom fansen og spillerne, sier Peter Barnes.

Han har spilt for både Manchester City, Manchester United og England. I dag holder Barnes omvisninger på Manchester Citys gigantiske kamp- og treningsarena.

Trøkket var også stort da han selv spilte, men han har aldri opplevd så mye interesse rundt klubben som nå. Den tidligere toppspilleren tror det har sin pris – også for spillerne.

– De skjermes så veldig. Før jeg skulle spille kamp, pleide jeg å parkere bilen og gå til stadion, møte fansen og signere kampprogrammene. Etter kampen drakk vi et par øl med folket. De kan ikke gjøre det nå, kan de vel, spør han.

– For meg blir hele greia litt for «hemmelig». Jeg tror egentlig at mange av spillerne vil møte fansen, men de får ikke lov. Så de går til sine store biler og kjører hjem til sine store hus. Så låser de seg inn bak sin store, elektriske port. Det er sånn det er blitt.

65-åringen smiler og rister på hodet – før han plutselig utbryter at det er noe helt annet han virkelig synes synd på Haaland for.

– Og det er at de andre spillerne på laget bruker ham for dårlig!

Både i Norge og England diskusjonen pågått de siste ukene. Etter Haalands utrolige start på sesongen, der hat-trickene kom som på bestilling, er det blitt en liten snakkis at spissen nå i flere kamper har vært minimalt involvert i spillet.

Enkelte TV-eksperter, som Jamie Carragher, luftet spørsmålet om Haaland kanskje har valgt feil klubb – til tross for at han har scoret hele 26 mål så langt i årets Premier League.

– Det er bare tull, men spillerne rundt ham bruker ham ikke på den beste måten, på det han er best på. City har bare ikke spilt spesielt bra i en del kamper. Jeg vet ikke hva det der handler om, men det må Pep finne ut av, sier Peter Barnes.

City-legenden har likevel ikke hørt en eneste City-fan mene at Haaland har vært for svak. Tvert imot.

– Nei, for han har levert! Fansen elsker ham.

Og mange drømmer om å bli akkurat som superstjernen.

Inne på et gutterom midt i Manchester er Haaland-plakatene klistret opp på veggen. Over sengekanten henger et nytt Haaland-skjerf.

I sengen ligger Antonio Clayton (11) og slapper av – og teller timer til han skal på City-kamp.

I fjor sommer fikk han en ny helt i livet.

– Jeg tror Haaland kommer til å score to mål, nei, tre, sier han.

Hver helg har han på seg Haaland-drakt, både når han er våken og når han sover.

Antonio er en av de yngste i familiens fire nålevende generasjoner med Manchester City-fans.

Alt startet med oldefar Jack Clayton, som snart er 94. Han har fulgt laget i opp- og nedturer. Fra lavere divisjoner til dagens verdensherredømme – med hjelp fra styrtrike eiere fra Abu Dhabi.

Mange City-fans føler de blir sett på som medgangssupportere.

Men opprinnelig var klubben en arbeiderklasseklubb, minner oldefaren om.

– Penger fantes ikke i gamle dager. De har kommet i nyere tid.

Han forteller at spillerne ofte bodde i såkalte «council houses» – hus av lavere standard, eid av kommunen, som kunne leies svært billig.

– Du kunne si hei til spillerne, og de bodde i nærmiljøet. Nå er det veldig privat. De er alle milliardærer i dag, er de ikke? Men å være supporter er helt likt. Én gang City-fan, alltid City-fan, uansett hva som skjer.

Jack Clayton har elsket de lyseblå i over 90 år, men en spiller lik Haaland er han usikker på om han har sett.

– Han er så atletisk, den gutten. Så fleksibel.

Barnebarnet Paul Clayton peker på en annen grunn til at mange City-fans liker Haaland så godt.

– Faren Alfie spilte også for klubben i sin tid. Det gjør at du føler at han har en veldig ekte tilknytning til klubben, og at han kom hit mye på grunn av det.

Lille Antonio, derimot, liker Haaland aller mest for to ting, og begge pleier han å søke opp på YouTube: De fine målene – og de spesielle intervjuene.

– Haaland er morsom i intervjuer. Veldig direkte og rett på. Han sier ting akkurat som de er, synes 11-åringen.

For ham gjør det ingenting at Haaland og de andre spillerne lever skjermet. Han synes Haaland hele tiden viser kjærlighet til fansen og klubben – gjennom små, men betydningsfulle gester.

– Etter kampene går han alltid rundt banen, sier Antonio.

– Ja, han er ofte den eneste som gjør det, sier pappa Paul Clayton.

– Han blir igjen, går rundt hele banen, klapper og ser opp på alle. Det er fint.

Det er alt dette som gjør at de norske flaggene plutselig vaier på Citys hjemmebane Etihad, allerede lenge før kampstart.

Tusenvis av fans har samlet seg utenfor spillerinngangen.

Her har de en sjelden mulighet. De kan få se stjernene helt på nært hold, i de korte sekundene laget bruker på å gå fra spillerbussen og inn til garderoben.

I en tid der City anklages for brudd på financial fair play-reglene, er supporterne ekstra opptatt av å vise støtte. Uvanlig mange har møtt opp.

Unmute video

Helene og Hanne Røli Karlsen har tatt turen fra Norge for det som har vært søstertid for dem hele livet: City-kamp.

Antonio og pappa Paul er selvsagt også på plass, og venter spent. Får de se Haaland på vei inn?

Men utenfor stadion er det en annen som får mest oppmerksomhet, og du ser kanskje hvorfor?

Augustin Ciavaldini er en fransk rapper. Etter å ha fått høre utallige ganger at han ligner på Haaland, bestemte han seg for å lage en låt om nordmannen. Nå er han i Manchester for å spille inn musikkvideo og se kamp.

Unmute video

Det er uansett den ekte Haaland alle vil se.

I det Manchester Citys spillerbuss triller inn gjennom folkemengden, farges himmelen i blått. Tusenvis av mennesker står på tå og strekker hals.

Bussen parkerer, og der kommer de, én etter én. Premier League-vinnerne fra i fjor.

Store spillere som spanske Rodri og lynvingen Riyad Mahrez får alle høflig applaus. Volumet stiger noen hakk idet fanfavoritten Kevin De Bruyne kliver ut i sin joggedress.

Men det øredøvende brølet kommer først til slutt. Da hopper nest sistemann ut av bussen.

Endelig er han der.

De høyeste får så vidt et glimt av den lyseblonde hestehalen. De aller heldigste, de små som står helt fremst, får et minne for livet:

Erling Braut Haaland smiler, tar barna i hendene, deler ut high fives og gir noen et klapp på hodet. Det er ti sekunder med øredøvende lyder, kaos, knuffing – og total eufori.

Så løper han inn porten som holder resten av verden ute, og blir borte igjen.