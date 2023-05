MED VIDERE: Ståle Solbakken har lyst å utvikle norsk fotball videre. Her fra landslagssamling på Marbella tidligere i år.

Ståle Solbakken forlenger som norsk landslagssjef i fotball

Ståle Solbakken har utvidet kontrakten som trener for Norges herrelandslag i fotball. Den varer ut 2025 og forlenges til et eventuelt VM-sluttspill året etter.

Nyheten ble sluppet av Norges Fotballforbund mandag formiddag.

– Jeg er takknemlig for tilliten og at NFF ønsker å forlenge kontrakten. Jeg føler vi er på rett vei i utviklingen av laget, spillere og støtteapparat, sier Solbakken i en uttalelse.

Han tok over etter Lars Lagerbäck i desember 2020.

– Vi er veldig fornøyde med den jobben Ståle gjør som landslagssjef. Han er en tydelig og samlende leder for laget og støtteapparatet, med en evne til å skape både konkurranse og trygghet i landslagstroppen. Vi ønsker å forlenge avtalen med Ståle allerede nå, og med det sende et tydelig signal om at han er vår mann i fremtiden, sier fotballpresident Lise Klaveness.

STORFORNØYD: Klaveness jubler over at Solbakken fortsetter arbeidet som norsk landslagssjef.

Landslaget har vunnet 12 av 24 kamper under Solbakken. De resterende har gitt seks uavgjort og seks tap. Målscoren har vært 39–23.

Generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, mener at kontraktsforlengingen kan bidra til ytterligere trygghet og mobilisering i den norske troppen.

– Sportslig har vi sett en prestasjonsutvikling hele veien, og selv om vi ikke hadde resultatene med oss på forrige samling, er vi fortsatt sterke i troen på et EM-sluttspill. For meg er det ingen tvil om at Solbakken er rett mann til å ta oss videre i årene fremover, sier Løken.

Norge står med ett poeng etter de to første kampene i EM-kvalifiseringen. Den 17. juni venter Skottland på Ullevaal stadion, før landslaget skal spille mot Kypros tre dager senere.

Landslagskaptein Martin Ødegaard gleder seg over nyheten.

– Spillerne har stor tro på dette prosjektet, på Ståle og støtteapparatet. Han er en tydelig leder som tar oss i riktig retning. Jeg føler vi stadig tar nye steg, og jeg ser allerede frem til kampene som kommer og veien videre med denne gjengen, sier Ødegaard.

Klokken 11.30 holder Norges Fotballforbund pressetreff i forbindelse med nyheten.

