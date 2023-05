UENDRET: Casper Ruud røk ut tidlig i Madrid Masters, men holder seg likevel på fjerdeplass.

Ruud beholder fjerdeplassen

Casper Ruud er fortsatt fjerde best på ATPs liste over de best rangerte tennisspillerne. Novak Djokovic topper rangeringen.

Rankingen bød på ingen plassbytter blant de åtte øverste. Eneste endring i topp ti sto Taylor Fritz (USA) for ved å gå forbi Felix Auger-Aliassime (Canada) og ta over 9.-plassen.

Det er andre gang på rad at Ruud er firer på ATP-oversikten. Han står oppført med 5165 poeng. Snarøya-mannen har en 2.-plass som bestenotering (fire uker i september i fjor).

Ruud tapte i hans første kamp i Madrid masters i slutten av april, da han svært overraskende tapte for Matteo Arnaldi, som er nummer 99 på verdensrankingen.

Ruud går denne uken i gang med Internazionali d'Italia i Roma. Det er en prestisjeturnering på Masters-nivå.

Djokovic besitter førsteplassen på verdensrankingen med 6775 poeng. Serberen er foran Carlos Alcaraz (Spania, 6770) og Daniil Medvedev (nøytral, 5330).