SURT TAP: Sander Sagosen var ikke fornøyd med eget lag onsdag.

Kritisk Sagosen etter smell mot gamleklubben: − Vi hadde kjempeproblemer

Sander Sagosen er nådeløs i dommen over eget lags innsats etter at Kiel røk for gamleklubben Paris Saint-Germain i mesterligaen i håndball onsdag.

Sagosen scoret ni mål og Harald Reinkind fem for den tyske klubben, men det norske målshowet hjalp ikke i 27-31-tapet i kvartfinalen. Det betyr at Kiel har et svært vanskelig utgangspunkt før returkampen i Frankrike neste uke.

– Vi hadde kjempeproblemer med å score mål og slapp inn enkle mål som følge av dumme feil, sa en kritisk Sander Sagosen etter kampslutt, gjengitt av Gießener Allgemeine Zeitung.

Både Sagosen og Reinkind var uheldige ved flere anledninger.

– Nå må vi ta igjen fire mål, og det er ikke umulig. Men vi har en jobb å gjøre, fortsatte den norske superstjernen.

Plass i finalehelgen i Köln midt i juni virker ganske langt unna for Kiel.

Sagosen avsluttet hele 15 ganger mot sin tidligere klubb onsdag og hadde dermed uttellingsprosent på bare 60. Reinkind fyrte av ni skudd og hadde 56 prosent uttelling.

Utenom nordmennene scoret ingen Kiel-spiller flere enn tre mål.