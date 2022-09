SKREKKVELT: Ragne Wiklund i sykehussengen etter at hun forrige uke bokstavelig talt gikk på trynet under en treningstur på sykkeltur i Nordmarka i Oslo.

Hentet i ambulanse: Dramatisk sykkelkrasj for Norges skøytedronning

Skøyteverdensmester Ragne Wiklund (22) måtte fraktes fra ulykkesstedet i ambulanse, men slapp med skrekken og kraftige skrubbsår i ansiktet da hun trynet på sykkel i Nordmarka.

Publisert: Nå nettopp

– Litt dramatisk var det. Jeg måtte hentes ut med ambulanse. Men det virker å ha gått bra, forteller Norges beste kvinnelige skøyteløper.

Ulykken skjedde, for de som er lokalkjent, ved Bjørnholt i Nordmarka i Oslo. Ragne sier at hun har kjørt de bakkene tusenvis av ganger. Denne gangen var det imidlertid lagt et nytt dekke av grus i dem, og det kan ha vært årsak til at den norske skøyedronningen brått gikk over ende.

Vel å merke ett år etter at hun gjorde det samme på rulleskøyter på Bergbanen ved Ullevaal stadion. Da brekte hun kragebenet og var et øyeblikk redd OL-sesongen skulle ryke.

– Jeg begynte å kjenne litt på det, erkjenner hun med tanke på det uhellet.

– Neste år får jeg ta et par uker ferie i denne perioden, sier hun spøkefullt når det gjelder det faktum at den har påført henne gjentatte smeller.

Denne gangen mener hun å ha kommet mer heldig fra det, selv om hun «tok imot med fjeset». Hun fikk med andre ord et ublidt møte med grusen og «ikke helt heldige skrubbsår». Ragne Wiklund var på sykkeltur alene. Det var personer som kom til ulykkesstedet som ringt etter ambulanse.

– Jeg er supertakknemlig for hjelpen jeg fikk i skogen med å ringe ambulanse, og for at de trillet sykkelen min tilbake, sier hun.

GODT GROKJØTT: Ragne Wiklund ser mye bedre ut en uke etter at hun fikk et ublidt møte med en gruslagt vei i skogen.

Hun har ingen symptomer på hjernerystelse, men har vært litt forsiktig denne uken. Torsdag morgen, etter intervjuet med VG, tok hun en tre timer lang løpetur i Sandnes. Skøytelandslaget har treningssamling på is og barmark i Stavanger.

– Jeg begynte å trene igjen etter fire dager, tilføyer hun.

Konsekvensene ser for hennes del ut til å bli langt mindre enn for OL-helten Sverre Lunde Pedersen da han ble offer for en utforkjøring under sykkeltrening i mai i fjor.

RAKST TIL HEKTENE: Etter noen rolige dager tok Ragne Wiklund en løpetur - på tre timer - i Sandnes-traktene torsdag morgen.

Verdenscupen starter i Stavanger 11. til 13. november. For Ragne Wiklund, som vant et historisk VM-gull på 1500 meter i Thialf i Heerenveen i februar 2021, er sammenlagtmesterskapet EM i Vikingskipet på Hamar 6. til 8. januar og VM enkeltdistanser i Heerenveen 2. til 5. mars kommende sesongs høydepunkter.

Siste sesong var hun i mars 60/100 fra å komme på pallen i sammenlagtmesterskapet VM i Vikingskipet.

– Dette ville være utrolig gøy å komme på pallen på hjemmebane denne gangen, sier hun.

Sportssjef Petter Andersen mener Ragne Wiklund er i veldig bra rute når det gjelder «alt». Hun bekrefter at det stemmer. På grunn av gnagsår (!) gikk hun på den såkalte sommerisen i Vikingskipet for en måned siden med mindre rulleskøytetrening i bena enn vanlig for den tiden.

– Jeg fikk enn veldig god følelse på is fra starten. Det er egentlig uvant, og det er et godt tegn. Hittil har jeg vært i knallform. Det kommer nok av jevn og trutt trening gjennom sommeren, sier hun.