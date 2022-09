SUPER BOWL PÅ VG: Årets store idrettshøydepunkt i USA blir å se på VG+ Sport i alle fall de neste to sesongene.

VG skal vise NFL og Super Bowl – her er begrepene du må kunne

Hvis du er glad i amerikansk idrett har vi gode nyheter til deg: Denne høsten kan du se både NFL, MLS og NBA på VG+ Sport.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG skal vise to NFL-kamper hver søndag i grunnserien som består av 18 runder der hver eneste kamp betyr enormt mye for å avansere til sluttspillet. Grunnserien slutter 8. januar 2023, og deretter venter sluttspillet som du også kan se direkte på VG+ Sport.

12. februar 2023 møtes de to beste lagene i årets Super Bowl, en søndag som nærmest har blitt en egen høytidsdag i USA.

– Super Bowl er en av verdens største idrettsbegivenheter, og å kunne gi det til våre seere er vi svært fornøyde med, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

VG skal også bygge opp til kampen med grundig studiosending i forkant og norsk pausestudio.

Allerede søndag kan du se NFL direkte med et abonnement på VG+ Sport. Da er det superstjernen Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers som jakter sesongens andre seier mot rival New Orleans Saints klokken 19:00 norsk tid.

– De siste par gangene vi har møtt dem har det ikke gått så bra, så vi må prestere bedre denne gangen, sier Tom Brady på en pressekonferanse torsdag.

Vi lader opp til kampen med studio fra klokken 18:30. Etter at Brady & co. er ferdigspilt følger en ny storkamp, med naboduellen (i amerikansk målestokk) Las Vegas Raiders mot Arizona Cardinals.

– Med Tom Bradys Tampa mot New Orleans og «ørkenoppgjøeret» i Las Vegas, er det bare å glede seg til søndag, sier Farshchian.

I tillegg til NFL kan du også se basketligaen NBA og fotballigaen MLS på VG+ Sport denne høsten og vinteren, samt høydepunkter fra NHL og MLB på VGTV, så VG blir hjemmet til amerikansk sport i Norge.

Her er begrepene du må kunne

For mange kan NFL og amerikansk fotball virke komplisert, men så fort man forstår konseptet er det lettere å la seg engasjere.

Tenk på en kamp som en strategisk krig der man gradvis skal flytte ballen inn i motstanderens territorie og erobre terreng for å score poeng. Det kan jo høres brutalt ut, men det er slik de fleste i NFL tilnærmer seg hver kamp.

Al Pacinos tale fra filmen Any Given Sunday forklarer det egentlig best:

Amerikansk fotball er en kamp for centimetere. (...) Centimeterne vi trenger er overalt rundt oss. De er i hvert eneste spill i kampen, hvert minutt, hvert sekund. På dette laget, så kjemper vi for den centimeteren. På dette laget river vi oss selv og alle rundt oss til fillebiter for den centimeteren. Vi klorer med fingerneglene våre for den centimeteren, for vi vet at når vi legger alle disse centimeterne sammen så er det selve jævla forskjellen mellom å vinne og å tape! (...) Det er fotball, folkens. Det er alt det er.

Hollywood-stjernen snakker selvsagt egentlig om inches og yards, som er måleenheten i amerikansk fotball. En bane er nøyaktig 100 yards lang (91,44 meter).

Når angrepet (offense) har ballen har man fire forsøk, eller downs, på å flytte ballen 10 yards. Klarer man det blir man tildelt nye 10 yards, og slik fortsetter det til du enten blir stoppet av forsvaret (defense), eller klarer å bevege ballen helt inn i motstanderens målfelt (end zone) og score en touchdown.

Man kan både løpe med og kaste ballen, men man har bare lov til å kaste ballen fremover én gang per down. Man kan kaste den bakover så mange ganger man vil, men det er sjelden en fordel.

Det er også en vanlig strategi å sende utpå den tredje lagdelen special teams og sparke ballen på det fjerde forsøket, for om man prøver å gå for det risikerer man å gi ballen til motstanderen med veldig god baneposisjon. Om man er nærme nok kan kickeren prøve å sparke mellom målstengene (field goal), som gir tre poeng. Hvis det er for langt unna (NFL-rekorden er 66 yards), kan man heller sparke ballen så langt som mulig (punt) for at motstanderen skal få så dårlig startposisjon som mulig på deres neste angrep.

I tillegg til touchdown og field goal finnes det én siste måte å score poeng på, og det er ved å takle motstanderen inne i eget målfelt. Det kalles en safety, og man får to poeng.

I tillegg er det en rekke begrep og uttrykk rundt spillets regler og prestasjoner. Her er et utvalg:

Line of scrimmage: Linjen der ballen ligger ved starten på hver down. Denne flytter seg etter hvor spilleren med ballen stoppes.

Sack: En forsvarsspiller takler motstanderens quarterback bak line of scrimmage. (Rekorden for antall sacks på én sesong er 22,5, delt av Michael Strahan og T.J. Watt.)

Tackle for loss: En forsvarsspiller takler motstanderens running back bak line of scrimmage.

Interception: En forsvarsspiller fanger en pasning fra motstanderens quarterback. (Rekorden for antall interceptions på én sesong er 14, holdt av Dick «Night Train» Lane.)

Fumble: Angrepsspilleren mister kontrollen på ballen. Da er ballen fri og hvem som helst kan plukke den opp, og forsvaret.

Flag: NFLs måte å dele ut straffer på. Et gult flagg kastes på gresset for å markere feilen, før dommeren annonserer på høyttaleranlegget hva som feilen og hva som er straffen (ofte at laget må flytte seg X antall yards bakover, noen ganger utvisninger).

Offside/neutral zone infraction/encroachment: Ulike formel for regelbrudd der en forsvarsspiller hopper over line of scrimmage før angrepet har startet.

False start: En spiller på angrepet har tjuvstartet før ballen er i bevegelse.

Offensive/defensive holding: En spiller tar tak i og holder igjen en spiller som ikke har ballen. De fleste posisjoner har kun (i utgangspunktet) lov til å blokkere.

Pass interference: Når en spiller hindrer motstanderen fra å ta imot ballen ved å enten dytte, ta tak i eller avskjære løpsbanen til spilleren mens ballen er i luften.

Play clock: På hver down har laget 40 sekunder på å komme seg i posisjon og starte neste down. Man kan blant annet stoppe klokken med time-out.

Red Zone: Navnet på de siste 20 yardene før end zone. Er du i Red Zone er det forventet at du scorer poeng.

2-point conversion: I stedet for å sparke ekstrapoenget etter en touchdown kan du forsøke å score en ny touchdown på ett forsøk. Det gir to poeng i stedet for ett.

Her er en illustrasjon som forklarer de ulike posisjonene: